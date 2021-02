Insbesondere bei den Sozialwohnungen gebe es einen Mangel, sagt der Mieterbund. Es fielen mehr Wohnungen aus der Mietpreisbindung heraus als gebaut würden. (Bernd von Jutrczenka/DPA)

Berlin. Ihr Ziel hat die Bundesregierung wohl verfehlt. 1,5 Millionen neue Wohnungen zwischen 2018 und 2021 lautete die Ansage der „gemeinsamen Wohnraumoffensive“ von Bund, Ländern und Gemeinden im September 2018. Zweieinhalb Jahre später zieht die Regierung an diesem Dienstag eine vorläufige Bilanz.

Auf etwa 1,35 Millionen zusätzliche Wohnungen schätzt Harald Simons vom Beratungsinstitut Empirica das Ergebnis. Andere Experten nehmen etwas weniger an. Dieses Resultat kann sich einerseits sehen lassen. Andererseits herrscht in vielen Städten immer noch Knappheit, besonders an günstigen Räumen und Sozialwohnungen mit Berechtigungsschein. Auch in Bremen ist der Wohnraum knapp. Mit einem Senatsbeschluss wurde jüngst die Grundlage für 10.000 Wohneinheiten bis 2023 geschaffen.

„Die Stückzahlen bei Genehmigungen und Fertigstellungen nehmen allmählich zu“, sagte Claus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Während zuletzt knapp 300.000 Einheiten pro Jahr dazukamen, seien es in diesem Jahr vielleicht 320.000. „Mehr war auch nicht zu erwarten“, so Michelsen, „denn Wohnungspolitik wirkt eher langfristig." Bevor ein neues Haus bezugsfertig ist, muss es geplant, genehmigt und errichtet werden. Das dauert Jahre. Entsprechend langsam machen sich veränderte Regeln bemerkbar.

2018 war die Wohnungsnot in attraktiven Städten ein politisch umstrittenes Thema. Deshalb setzte sich die Regierung das Ziel der 1,5 Millionen neuen Wohnungen, darunter 100.000 Sozialwohnungen für Leute mit niedrigen Einkommen. Fünf Milliarden Euro zusätzlich wurden dafür ausgelobt. Außerdem vereinbarte man zahlreiche Gesetzesänderungen, um die Bautätigkeit anzukurbeln und den Wohnungssuchenden schneller zu einer akzeptablen Bleibe zu verhelfen. Dazu gehörten unter anderem die Einführung des neuen Baukindergeldes und der Anreiz einer Steuerersparnis für Bauinvestoren.

Bei ihrer Zwischenbilanz vor einem Jahr sah sich die Regierung auf gutem Wege. Sie listete auf, welche Maßnahmen bereits umgesetzt waren, nannte aber keine Zahl dadurch zusätzlich entstandener Gebäude. Nun betonte der Mieterbund, dass vor allem zu wenige Sozialwohnungen hinzukämen. Nur etwa 25.000 Einheiten für Privathaushalte mit Berechtigungsschein seien jährlich errichtet worden, bemängelte Verbandschef Lukas Siebenkotten.

Sozialwohnungen fallen aus Mietpreisbindung

Möglicherweise erreicht die Regierung somit zwar ihr entsprechendes Teilziel. Trotzdem geht die Zahl dieser Wohneinheiten zurück. Denn mehr Sozialwohnungen fallen aus der Mietpreisbindung heraus als dazu gebaut werden. Die Zahl betrage inzwischen nur noch 1,1 Millionen, erklärte Siebenkotten, während es in den 1980er-Jahren fast drei Millionen gewesen seien.

Axel Gedaschko, Präsident des Verbandes der Wohnungswirtschaft (GdW), verortete das Problem eher bei den „Genehmigungsverfahren“. Diese seien zu kompliziert und verhinderten den schnelleren Zubau von Wohngebäuden. Ein stark umkämpftes Feld ist außerdem die Regulierung von Mieten und Eigentum. Hintergrund: Wenn Knappheit herrscht und deshalb die Verkaufspreise und Mieten steigen, besteht eine Variante darin, diesen Anstieg zu bremsen. Deswegen kündigte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) an: „Wir werden die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen strenger begrenzen.“ Dann, so die Annahme, wachsen die Mieten weniger schnell, und die Mieter sind sicherer.

Außerdem sollen unter anderem die Kommunen mehr Grundstücke für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen, auch wenn die privaten Eigentümer die Flächen lieber brachliegen lassen würden. Beide Vorhaben – Umwandlung und Bauland – stehen in einem Gesetzentwurf, dessen Details zwischen den Fraktionen von Union und SPD im Bundestag noch strittig sind. Die Union will zu starke Eingriffe in das Eigentumsrecht der Immobilienbesitzer vermeiden.