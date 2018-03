Präsident Donald Trump hat Außenminister Rex Tillerson gefeuert. (dpa)

Rex Tillersons Abgang als Außenminister der USA war lange erwartet worden. Der Eigenbrötler galt als isoliert in der Regierung und war vom Präsidenten wiederholt öffentlich gedemütigt worden. Die Art und Weise, wie Donald Trump ihn nun auf die Straße setzte, ist in der inzwischen an vieles gewöhnten Hauptstadt dennoch ein Schock. Er lässt nicht nur den Betroffenen selbst mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen entsetzt zurück. Die Umstände des Rauswurfs sind beispiellos.

Das US-Außenministerium widerspricht offen der Darstellung des Weißen Hauses, der Minister sei am Freitag auf Reisen in Afrika darüber informiert worden. Sein Sprecher sagt, Tillerson habe nicht mit dem Präsidenten gesprochen und kenne die Gründe seiner Entlassung nicht. Er wäre gerne im Amt geblieben. Einiges deutet darauf hin, dass Trump die klare Stellungnahme des Chef-Diplomaten zum mutmaßlichen Giftanschlag der Russen auf einen ehemaligen Doppelagenten in London nicht gepasst hat.

Mehr zum Thema Trump feuert Außenminister Tillerson Immer wieder lag US-Außenminister Rex Tillerson mit Donald Trump im Clinch. Schon öfter gab es ... mehr »

Zuvor hatte Trump seinen Außenminister mit seiner Spontan-Zusage zu einem Gipfeltreffen mit Kim-Jong-Un düpiert. Nachdem er wenige Wochen zuvor Tillerson noch dafür gerüffelt hatte, weil dieser Gespräche mit Nordkorea ins Spiel brachte. Schließlich stimmte der ehemalige Exxon-Mobile-Chef nicht mit dem Protektionismus Trumps in der Handelspolitik überein. In all diesen Punkten findet der Präsident in dem designierten Außenminister Mike Pompeo eher ein Alter Ego als in dem störrischen Öl-Manager aus Texas.

Mit Tillerson verlässt nach Wirtschaftsberater Cohn der nächste aus der „Erwachsenen-Riege das Weiße Haus. Washington wartet nun gespannt, was die beiden anderen Mitglieder des sogenannten „Selbstmord-Pakts“ machen. Verteidigungsminister James Mattis, Finanzminister Steve Mnuchin und Außenminister Tillerson hatten sich laut US-Medien gegenseitig gelobt, kollektiv zurückzutreten, falls einer von ihnen gefeuert werde.

Selbst wenn es nicht dazu kommt, ist der personelle Aderlass dieses Weißen Hauses ohne Beispiel. Der Rauswurf von Tillerson dürfte das transatlantische Verhältnis schwieriger machen, als es ohnehin schon ist.