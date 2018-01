Sich über die Umwelt unterhalten und an der nächsten Ampel den leeren Coffee-To-Go-Becher in den Mülleimer donnern – so in etwa sieht laut der Studie „Zukunft? Jugend fragen!“ das ambivalente Umweltverhalten Jugendlicher und junger Erwachsener aus.

Generell halten sie Umweltschutz für wichtig, nur für ihn verantwortlich fühlen sie sich meist nicht. Da werden Klamotten tütenweise aus den Filialen von H&M und Primark getragen und Fragen zur Herstellung geschickt verdrängt. Das ist bequem, häufiger Konsum wird ja auch allenthalben angepriesen. Und die niedrigen Preise ködern die meisten trotz ethischer Bedenken dann doch. Was für eine Doppelmoral.

Sicher, es ist komfortabel, spontanen Wünschen nachzugeben, weil ja auch alles immer auf Abruf verfügbar ist. Aber bewusstes Handeln ist eben nicht immer bequem. Laut der Studie sehen die meisten bei der Ökologie den Staat in der Pflicht. Die Verantwortung wegzuschieben, ist leicht. Dabei hat der Konsument immer eine Wahl. Seine Lebensgewohnheiten muss man ja nicht völlig umstellen. Der Stoffbeutel zum Einkaufen oder der Umstieg auf Mehrwegbecher aber könnten ein Anfang sein.