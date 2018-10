Die CSU möchte mit den Freien Wählern koalieren (Peter Kneffel/dpa)

So historisch die bayerische Landtagswahl auch war, so wenig überrascht das, was jetzt kommt: Dass die CSU, wenn irgendwie möglich, mit den Freien Wählern koalieren will. Denn keine Partei steht der CSU inhaltlich so nahe wie die „Freien“. Und sie bringen eine Eigenschaft mit, welche den Christsozialen besonders wichtig ist: Sie sind bürgerlich. Was an SPD und Grünen „unbürgerlich“ sein soll, wird bei dieser Einordnung nicht hinterfragt.

Zugegeben: Die bayerischen Grünen haben es der CSU wirklich schwer gemacht, Gefallen an ihnen zu finden. Ein wenig mehr Kompromissbereitschaft und weniger Fundamentalismus hätte denjenigen in der CSU, die sich für Schwarz-Grün begeistern könnten, mehr Auftrieb verschafft und vielleicht zu mehr als nur formal-höflichen „Sondierungen“ geführt.

Eine Koalition mit den Freien Wählern als einer Art „CSU light“ in Kombination mit nach wie vor ausbleibenden Konsequenzen – auch personeller Art – signalisiert ein ungerührtes „Weiter so“. Und gerade das soll es doch nach den Beteuerungen ungezählter Funktionäre der Partei nicht geben.