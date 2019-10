Sie fühlen sich verraten: Verwundete kurdische Kämpfer demonstrieren mit Bildern von Kameraden, die im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet wurden, gegen eine mögliche türkische Militäroffensive in Nordsyrien. (Ahmad Baderkhan / dpa)

Ein geordneter Rückzug sieht anders aus. Die meisten Washingtoner Beamten steckten noch im Stau, als Donald Trump am Montagmorgen per Twitter überraschend das Ende des amerikanischen Engagements in Syrien verkündete. Mehr als 24 Stunden später, nach weiteren wilden Trump-Tweets, einem Aufstand republikanischer Senatoren und widersprüchlichen regierungsamtlichen Erklärungen, rätselt man immer noch, was den US-Präsidenten zu der abrupten Entscheidung bewogen hat - und mit welchen Folgen nun zu rechnen ist.

Nach amerikanischen Medienberichten waren weder das US-Verteidigungsministerium noch Nato-Alliierte oder engste innenpolitische Trump-Vertraute in den Kurswechsel eingebunden. „Was ist das für eine Botschaft an unsere nächsten Verbündeten?“, empörte sich Brian Kilmeade, der sonst linientreue Moderator von Trumps Lieblingssendung „Fox and Friends“. Die USA hätten die Kurdenmilizen bewaffnet und die Drecksarbeit machen lassen: „Und nun sagen wir: Viel Glück? Ein Desaster!“

Soldaten sollen verlegt werden

Zwar schränkten Regierungsvertreter in Hintergrundgesprächen ein, es gehe keineswegs um einen Abzug aller 1000 US-Soldaten aus Syrien. Vielmehr sollten 50 bis 100 US-Soldaten, die derzeit im Nordosten des Landes in der Nähe der türkischen Grenze stationiert sind, innerhalb Syriens verlegt werden, um bei einer türkischen Offensive nicht ins Feuer zu geraten. Tatsächlich wurden zuvor bereits Dutzende amerikanische Militärangehörige aus der Region abgezogen.

Vertreter des State Department bemühten sich zu dieser Zeit noch, Ankara von einer Invasion abzuhalten. Doch der allgemeine Eindruck in Washington war, dass Trump dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan bei einem Telefonat am Sonntagabend „grünes Licht“ für die Einrichtung einer höchst umstrittenen türkischen „Schutzzone“ im kurdischen Nordosten Syriens gegeben hat.

Dass die USA ihre kurdischen Verbündeten im Kampf gegen die Terrororganisation IS buchstäblich über Nacht dem türkischen Erzfeind ausliefern, sorgt selbst unter Trumps gewöhnlich gefolgsamen republikanischen Parteifreunden für offene Empörung. „Das ist ein großer Sieg für Iran, Assad und IS“, kritisierte Senator Lindsey Graham, der engste Golf-Freund des Präsidenten. „Ein katastrophaler Fehler“, urteilte Liz Cheney, die ranghohe Senatorin aus Wyoming. Und Mehrheitsführer Mitch McConnell mahnte: „Den amerikanischen Interessen wird am besten durch Führung gedient, nicht durch Nachgeben oder Abzug.“

Unter dem Eindruck der ungewöhnlich massiven Kritik feuerte Trump einen bombastischen Tweet ab: „Falls die Türkei irgendetwas macht, das ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit als tabu betrachte, werde ich die Wirtschaft der Türkei total vernichten und auslöschen.“ Die Kommentatoren amerikanischer Zeitungen fragten sich nicht nur, was der Präsident als „tabu“ bezeichnet und wie er reagieren würde. Vor allem die bizarre Selbstcharakterisierung des Mannes, der sich für ein „stabiles Genie“ hält, sorgte für berechtigte Besorgnis.

„Bin ich der einzige Psychologe, der diese Drohung alarmierend findet?“, fragte Daniel Gilbert, ein Psychologie-Professor an der renommierten Harvard-Universität, bei Twitter. George Conway, der Ehemann von Trumps enger Beraterin Kellyanne Conway, hat dem Präsidenten vor wenigen Tagen in einem viel beachteten Essay für die Zeitschrift „The Atlantic“ attestiert, dass er als „krankhafter Narzisst und Soziopath“ nicht amtsfähig sei.

Spekulationen um Trumps Handeln

Entsprechend heftig wird nun auch spekuliert, was Trump zu dem Pakt mit Erdogan bewogen hat, der nicht nur die Kurden im Nordosten Syriens in Lebensgefahr bringt, sondern auch den von ihnen bewachten IS-Kämpfer im drohenden Chaos die Flucht ermöglichen könnte. Der konservative Publizist David Frum äußert die Vermutung, dass Trumps private Geschäftsinteressen in der Türkei den Ausschlag gegeben haben. Zudem gerät der US-Präsident innenpolitisch in der Ukraine-Affäre zunehmend unter Druck. Insofern könnte er ein Ablenkungsmanöver für seine Anhänger gestartet haben.

„Syrien sollte eigentlich ein Kurzzeit-Einsatz sein“, sagte Trump bei einer improvisierten Pressekonferenz: „Ich habe im Wahlkampf versprochen, dass ich unsere Truppen heimbringe.“ Gleichzeitig keilt er heftig gegen Deutschland und Frankreich, die sich weigern, die im Nordosten Syriens inhaftierten IS-Kämpfer aus ihren Ländern zurückzunehmen. Eine schlüssige eigene Strategie hat er jedoch erkennbar nicht.