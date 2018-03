Vizekommissionspräsident Frans Timmermans hatte Polen eine Frist bis zum 20. März gesetzt. (dpa)

Trotz drohender Sanktionen lehnt Polen Medienangaben zufolge die von der EU-Kommission geforderten Änderungen an Justizreformen vorerst ab. Brüssel solle sich mit vorzeitigen Beurteilungen von Gesetzen zurückzuhalten, die zum Teil noch umgesetzt werden müssten, heißt es nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP in einer Antwort Warschaus auf die EU-Position. Polen sei lediglich bereit, die Ergebnisse der eingeführten Änderungen gemeinsam mit der EU-Kommission zu evaluieren.

Die für die Einhaltung von EU-Regeln zuständige EU-Kommission äußerte sich am Dienstag zunächst nicht zu dem Bericht. Vizekommissionspräsident Frans Timmermans kündigte allerdings an, dass er die Antwort Polens bis zu einem EU-Ministertreffen am 17. April prüfen werde. Er hatte Polen im Dezember eine Frist bis zum 20. März gesetzt, um auf seine jüngsten Forderungen nach Korrekturen einzugehen.

Wenn die EU-Kommission die Antwort der polnischen Regierung für unzureichend hält, dürfte sie die Fortsetzung des bereits eingeleiteten Strafverfahrens nach Artikel 7 des EU-Vertrags empfehlen. Dieses könnte im letzten Schritt sogar mit einem Entzug des Stimmrechts bei Abstimmungen im EU-Ministerrat enden.

Grund für die Sorge um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz sind Reformen der nationalkonservativen Regierung in Polen. Nach Ansicht von Experten der EU-Kommission geben sie zum Beispiel dem Justizminister die Möglichkeit, Einfluss auf einzelne Richter zu nehmen.

"Wenn das Recht eines Mitgliedsstaates, sein Justizsystem zu reformieren, so verstanden wird, dass es ein Recht gibt, die Justiz unter politische Kontrolle zu bringen, haben wir ein Problem", kommentierte Timmermans am Dienstag. "Die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung sind wesentliche Elemente für das Funktionieren der EU."

Auch die Bundesregierung machte am Dienstag erneut Druck. Man erwarte, dass es nun schnell positive Resultate gebe, sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) am Rande von EU-Beratungen in Brüssel. "Reden um des Redens willen - das reicht uns nicht."