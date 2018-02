Zum Abschuss freigegeben: Eine stärkere Bejagung der Wildschweine wird jedoch auch kritisch gesehen. (Friso Gentsch, dpa)

Um ein Übergreifen der afrikanischen Schweinepest (ASP) aus den osteuropäischen Nachbarländern auf hiesiges Schwarzwild zu verhindern, will die geschäftsführende Koalition in Berlin die Schonzeit vorübergehend aussetzen. Mit der so möglichen „ganzjährigen Bejagung“ solle „eine erhebliche Ausdünnung“ der Bestände erreicht werden, heißt es in einer Verordnung, die am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet wurde. Bisher ist die Jagd nur von Mitte Juni bis Ende Januar erlaubt.

Die Schonzeit ist bald vorbei: Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Wildschweine künftig verstärkt gejagt werden. (Lino Mirgeler, dpa)

Die Schweinepest-Verordnung enthält zudem neue Vorschriften zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen. Erlegte Wildschweine sollen gekennzeichnet, verendete Tiere untersucht werden. Zudem ist das Verfüttern von Gras, Heu und Stroh aus Schweinepest-Gebieten künftig untersagt. Der Deutsche Bauernverband hatte sich bereits vor Wochen dafür ausgesprochen, 70 Prozent der Population abzuschießen. Mit der Verordnung sei ein „effizientes Instrumentarium“ geschaffen worden, um der Schweinepest wirkungsvoll zu begegnen, befand der geschäftsführende Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) am Mittwoch. Halali, Feuer frei – und alles gut?

Es gibt Zweifel. Zum einen breitet sich die Seuche, die für Haus- und Wildschweine tödlich, für den Menschen aber ungefährlich ist, zwar durch Übertragungen von Tier zu Tier aus – aber sehr langsam, oft um nur wenige Kilometer pro Jahr. Weitaus größere Entfernungen in kürzester Zeit überwindet das Virus mit Hilfe des Menschen. Die Erreger können buchstäblich im Dreck an der Schuhsohle auf Reise gehen oder auch als Frühstücksstulle. So überwand die Schweinepest mehrere hundert Kilometer zwischen der Ukraine und den nördlich gelegenen baltischen Staaten in einer Rohwurst. Vermutlich lockten auf Rastplätzen entsorgte Essensreste Wildschweine an, die sich mit der infizierten Wurst den Tod holten. „Die große Gefahr geht nicht vom Schwarzwild aus, sondern vom Menschen“, sagt der Sprecher des Deutschen Jagdverbands, Torsten Reinwald. Daher sollten Park- und Rastplätze an Autobahnen wildschweinsicher eingezäunt werden.

Das Aussetzen der Schonzeit allein wird nach Reinwalds Einschätzung hingegen nicht viel bewirken. Zum einen dezimierten die Jäger den Bestand von geschätzt 900 000 Wildschweinen in Deutschland ohnehin jährlich um zwei Drittel. In der Jagdsaison 2016/17 seien rund 600 000 Tiere zur Strecke gebracht worden – das vierthöchste Ergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen vor 80 Jahren. Die vom Bauernverband geforderte Abschussquote wird demnach bereits fast erreicht. „Wir machen unsere Hausaufgaben“, kommentiert Reinwald. Zum zweiten handele es sich bei der Jagd nicht um einen Supermarkteinkauf, bei dem man sich „das Wildschwein einfach in den Einkaufswagen legt“, so der Jagdverbandssprecher. Um die Zahl der erlegten Tiere spürbar erhöhen zu können, müssten Landwirte und die Politik mithelfen.

Bauern sollen Jägern Platz machen

Hintergrund: Mais- und Getreidefelder bieten dem Schwarzwild zwischen Mai und Oktober nicht nur reichlich Nahrung, sondern auch einen perfekten Sichtschutz: Jagen im Kornfeld? Geht nicht. Daher schlägt der Jagdverband bis zu 20 Meter breite Schneisen auf den Anbauflächen vor, auf denen Bauern nicht Mais und Co. aussäen, sondern Wildkräuter. Solche Flächen ermöglichten eine deutlich effektivere Wildschweinjagd, sagt Reinwald und verweist auf erfolgreiche Feldversuche mit Sichtschneisen. Allerdings müsse den Bauern der Anbau der Wildkräuter finanziell vergolten werden, etwa in Form von Zuschüssen für Agrarumweltmaßnahmen. Die notwendigen Voraussetzungen der Förderung müsse der Bund schaffen. Dann könnten sich die Abschusszahlen tatsächlich erhöhen.

Aus Sicht des Deutschen Tierschutzbundes scheint dies nicht unbedingt wünschenswert. Wenn Schonzeiten aufgehoben und der Elterntierschutz für Sauen mit Frischlingen zum Teil außer Kraft gesetzt werde, sei dies aus Tierschutzsicht inakzeptabel, heißt es in einer Stellungnahme.