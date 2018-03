Obowohl Berlin als bunt und hip gilt, sieht die finanzielle Lage in der Landeshauptstadt immer trister aus. (dpa)

Sein Vater ist eine Musik-Legende und hatte eine große Liebe zu Berlin. Nun hat David Bowies Sohn Duncan Jones mit „Mute“ für „Netflix“ einen Science-Fiction-Thriller gedreht, in dem er ein Zukunftsbild der deutschen Hauptstadt malt: gigantische Hochhäuser mit riesigen Leuchtreklamen, Flugtaxis, aber ziemlich schmutzig – ein maroder Moloch, in dem verschiedene Kulturen bei ziemlich schlechtem Wetter leben. Eine andere Sicht auf seine Stadt hat naturgemäß der Berliner Senat, der gerade um neue Mitarbeiter für seine Verwaltung mit dem Slogan wirbt: „Arbeiten für die beste Stadt der Welt.“ Typisch Berlin: Nie um einen Spruch verlegen und spiegele er auch nur eine Dreistigkeit wieder, die man an der Spree oft für unwiderstehlich hält.

Womöglich haben die Personalwerber im Roten Rathaus Erfolg. Denn alle wollen hin, obwohl die Stadt zum Inbegriff des Nichtfunktionierens auf fast allen Ebenen geworden ist. Der Trend ist seit Jahren ungebrochen: Rund 40.000 Menschen ziehen jedes Jahr neu in die Hauptstadt – junge Kreative, Wissenschaftler, politischer Nachwuchs, Flüchtlinge und ganz arme Leute aus Osteuropa.

Wohl auch Menschen, die helfen könnten, die überalterte und hoffnungslos überforderte Verwaltung Berlins wieder flottzumachen. Das nämlich ist dringend nötig, denn die übereinstimmende Diagnose von Personalräten und Berliner Wirtschaft lautet: Zustand erbärmlich. Und Folge einer Politik, die der Ideologie des schlanken Staates und des Schuldenabbaus stur und zu lange folgte. Eine Ausnahme bilden nur die Finanzämter Berlins. Nirgendwo in Deutschland sonst werden Steuererklärungen schneller bearbeitet als dort.

Folgen des Sparkurses

Auch andere große deutsche Städte spüren die Folgen des Sparkurses, den sie ihren Verwaltungen und Bürgern zugemutet haben. Doch nirgendwo häufen sich die Probleme so wie in der deutschen Hauptstadt, wo Finanzsenatoren wie der heutige Selbstmitleids-Autor Thilo Sarrazin und sein aus Bremerhaven stammender Nachfolger Ulrich Nußbaum vom Jahr 2000 an 37.000 Stellen im öffentlichen Dienst abgebaut haben.

Und so herrscht jenseits des hippen Berlins im realen Alltagsleben großer Verdruss. Wer seinen Wohnsitz an- oder ummelden will, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Besonders schlimm ist die Lage in Standesämtern. Frischgebackene Eltern müssen auf Geburtsurkunden wochenlang warten, obwohl diese zur Beantragung von Kinder- oder Elterngeld dringend gebraucht werden. Und Heiratswillige müssen sich in Berlin-Mitte bereits um vier Uhr morgens anstellen, um eine Chance auf eines der zehn Bearbeitungstickets zu bekommen.

Zudem fehlen Ärzte im Gesundheitsamt, Erzieherinnen, Sozialarbeiter, IT-Fachkräfte, Ingenieure. Es gibt Nachwuchsprobleme bei der Feuerwehr und in der Justiz, wie die sich häufenden Häftlingsausbrüche zeigen. Und bei der Polizei. Denn in Berlin versäumte es die Politik, rechtzeitig auf die veränderte Sicherheitslage zu reagieren. Mit fatalen Pannen als Folge wie im Fall des Attentäters Amri.