Weiterbetrieb des Flughafens

Berliner Senat will Tegel-Volksentscheid nicht umsetzen

Der Berliner Senat will den Volksentscheid zum Weiterbetrieb des Flughafens Tegel nicht umsetzen. Eine entsprechende Empfehlung an das Abgeordnetenhaus beschloss die rot-rot-grüne Landesregierung am Dienstag.