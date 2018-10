In Bulgarien trauern die Menschen um die ermordete Journalistin Wiktorija Marinowa. (picture alliance/Filip Dvorski)

Früher waren es eher Staaten wie Irak und Afghanistan, Mexiko oder ehemalige Sowjetrepubliken, in denen Gewalterfahrungen zum Berufsrisiko von Journalisten gehörten. Doch die Einschläge kommen näher. Regimekritische türkische Journalisten sind nicht einmal im deutschen Exil sicher: Can Dündar, Chefredakteur der Oppositionszeitung „Cumhuriyet“, braucht seit dem Besuch „seines“ Präsidenten Erdogan Polizeischutz.

In der EU sind in diesem Jahr schon drei Journalist(inn)en ermordet worden: auf Malta, in der Slowakei und in Bulgarien. Alle recherchierten investigativ über Fälle von Machtmissbrauch und Korruption – in Staaten einer „Wertegemeinschaft“, die sich nicht zuletzt der Meinungsfreiheit verschrieben hat.

Das hat Saudi-Arabien nicht. Hier landen Blogger im Knast, für kritische Geister ist schon der Besuch eines Konsulats gefährlich. Offenbar exportieren wir nicht Demokratie – wir importieren Willkür. Medien sind nicht die „Vierte Gewalt“. Aber wo ihre Vertreter an Leib und Leben bedroht werden, wird es bald auch für Parlamentarier, Richter und Regierende hoch riskant, einfach ihre Arbeit zu tun.