Darauf, dass die Bremer Werte nun etwas besser geworden sind, darf sich niemand ausruhen. (Jan Woitas/dpa)

Das ist ja alles schön und gut. Der Jahresbericht des Bremer Luftüberwachungssystems stellt Bremen ein gutes Zeugnis aus. Die Stickstoffdioxid-Werte an den Messstationen am Dobben und an der Nordstraße sind seit langer Zeit erstmals wieder unter dem vorgeschriebenen Grenzwert. In den vergangenen Jahren ist in Bremen sogar der allgemeine Trend richtig positiv.

Doch dass die Bremer Werte nun etwas besser geworden sind, darauf darf sich niemand ausruhen. Die Luftqualität in den Städten muss noch besser und sauberer werden. Ursache für die Luftverschmutzung können Dieselruß, Reifenabrieb oder Abgase von Industrie-, Kraftwerks- oder Heizungsanlagen sein.

Weitere Schuldige sind nicht nur von den Bremer Grünen schnell ausgemacht: Der Diesel-Abgasskandal mit einer Reihe von Manipulationen verschiedener Autohersteller, um Grenzwerte zu umgehen und mittlerweile auch die Kreuzfahrtschiffe. Um die Abgase von Fahrzeugen und Schiffen genauer zu kontrollieren, reichen drei verkehrsnahe Messstationen in Bremen nicht aus. Hier sollte über weitere Standorte nachgedacht werden.