Er ist die Hoffnung der US-Demokraten: Beto O’Rourke, links und unverbraucht, soll in den Senat einziehen – und dort den liberalen Neuanfang für Amerika organisieren. (Thomas Spang)

Der frisch gebügelte Hemdkragen saugt die Schweißperlen auf, die dem hoch gewachsenen Redner in der gleißenden Mittagssonne von Texas den Nacken herunterlaufen. Dabei hat Beto O’Rourke (45) gerade erst angefangen, die Zuhörer im „Backyard on Bell“, einem prall gefüllten Biergarten im texanischen Denton, in seinen Bann zu ziehen.

Der Vorort von Dallas gehört zu den suburbanen Wohngebieten, die George W. Bush in den 1990er-Jahren halfen, Texas republikanisch rot zu färben. Nun setzen die Demokraten darauf, dass Orte wie Denton bei den Wahlen im November die „blaue Welle“ genügend anschwellen lassen, ihnen im Kongress zu neuen Mehrheiten zu verhelfen. Dafür bräuchten sie 23 zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus und zwei im Senat. Einer davon könnte ausgerechnet aus der Hochburg der Republikaner in Texas kommen. Gemessen an dem Interesse für den dynamischen Kongressabgeordneten aus El Paso, muss der erzkonservative Senator Rafael „Ted“ Cruz (47) um seinen Sitz bangen.

Hunderte Neugierige hatten in Denton über Stunden darauf gewartet, den schlaksigen Kerl mit dem dichten, gescheitelten Haar und gewinnendem Lachen im Gesicht zu erleben. Beim ersten Besuch war das noch anders. Da kannte den Herausforderer kaum jemand. Was auch erklärt, warum Cruz bei den Vorwahlen noch doppelt so viele Wähler mobilisieren konnte. Seitdem holt Beto, wie O’Rourke seit Kindheitstagen mit dem spanischen Kosenamen für Robert gerufen wird, rasant auf.

Ideen für ein fortschrittliches Texas

Eine clevere Kampagne in den sozialen Netzwerken, TV-Auftritte in beliebten Talkshows, Geschichten über seine Zeit als Musiker der Punk-Band „Foss“ sowie die Unterstützung der Country-Legende Willie Nelson haben dazu ebenso beigetragen wie die giftigen Attacken Ted Cruz’ und sein unermüdlicher Wahlkampf vor Ort. Beto erwähnt stolz, bereits alle 254 Wahlbezirke von Texas besucht zu haben.

Obwohl er weder Geld von außen akzeptiert noch einen Wahlkampfmanager, teure Berater oder Meinungsforscher beschäftigt, sehen ihn Umfragen gleichauf mit Cruz. Das Kongress-Orakel Charlie Cook hält in dem vielleicht spannendsten Rennen der Midterms (dt. Zwischenwahlen) alles für möglich. Wer einen Beleg für die „Beto-Mania“ sucht, findet ihn an diesem Mittag in Denton. Beto redet frei, ohne Notizen und Teleprompter über seine Ideen für ein fortschrittliches Texas. Der an der Columbia-Universität in New York studierte Anglist lädt seine Zuhörer zum Träumen ein, wenn er seine Satzreihen mit der Formulierung „Was wäre, wenn“ einleitet.

Was wäre, wenn Texas die USA beim Klimaschutz, beim Zugang zu bezahlbarer Bildung, einer universalen Krankenversicherung, der Legalisierung von Marihuana, strikteren Regeln beim Verkauf von Waffen führt und die Chancen nutzt, die freien Handel, offene Grenzen sowie eine humane Einwanderung- und Flüchtlingspolitik bieten.

Beto spricht über seinen Sohn Henry (9), der gerade Fußball spiele, während gleichaltrige Flüchtlinge aus Zentralamerika in Lagern eingesperrt seien. Die Kinder würden ihre Eltern gewiss einmal fragen, was sie taten, als Donald Trump Minderjährige an Orten wie der berüchtigten Zeltstadt im Grenzort Tornillo internierte? Oder, wer „diese pendejos“ (dt. Arschlöcher) waren, „die diese Mauer gebaut haben?“

Trotz der deutlichen Worte kommt der Kandidat nicht verbissen herüber. Beto wirkt echt, engagiert, findet eigene Worte, progressive Inhalte verständlicher zu machen. Und sucht die Nähe zu den Menschen. Sprichwörtlich. In Denton wippen seine Lederschuhe gefährlich am Rand der Bühne. Als wollte der neue Rockstar der Demokraten jeden Moment ein Bad in der Menge nehmen. Ältere Amerikaner erkennen in Beto die Wiederkehr Bobby Kennedys, jüngere Amerikaner denken eher an Barack Obama, der die Menschen als Hoffnungskandidat mitriss und versprach, die tiefen Gräben in der Gesellschaft zu überwinden.

„Beto ist sein eigener Mann“, sagt Mario Portas, der über Jahre für den Kongressabgeordneten in El Paso gearbeitet hat. Er bringe seine ganz eigene Perspektive ein. Diese sei von der grenzübergreifenden Metropole El Paso und Ciudad Juarez geprägt, in der rund drei Millionen Menschen leben. Wer den „Scenic Drive“ von El Paso hochfährt, versteht sofort, was Portas meint. Von hier oben fällt der Blick auf ein weites, urbanes Siedlungsgebiet, das durch einen kleinen Fluss getrennt wird, der Rio Grande heißt. Genau in der Mitte verläuft die internationale Grenze zwischen den USA und Mexiko.

Der Weg führt durch urbane Gemeinden

Robert Moore, der als Chefredakteur der „El Paso Times“ die Karriere O’Rourkes seit seinen Tagen im Stadtrat von El Paso (2005–12) aus nächster Nähe verfolgt hat, sagt: „Wer Beto verstehen will, muss begreifen, wie El Paso und Juarez ihn beeinflusst haben.“ Beto versuche, einen Gegenentwurf zu Trumps düsterer Weltsicht anzubieten, sagt Moore. Während der Präsident seinen Wahlkampf 2016 damit eröffnet habe, vor den „Mördern“, „Drogenhändlern“ und „Vergewaltigern“ zu warnen, die von Mexiko über die Grenze kämen, betone O’Rourke die Chancen.

O’Rourkes Weg zu einem Sieg in Texas führt durch die urbanen Gemeinden, deren Vororte – wie Denton – und die Grenzregionen entlang des Rio Grande. Eigentlich sollte Trumps Politik die Betroffenen dort motivieren, wählen zu gehen. Doch das ist keineswegs sicher. „Wir sind in erster Linie ein Nicht-Wähler-Staat“, hebt Beto hervor. „Platz 49 von 50 Bundesstaaten.“

Professor Jose Villalobos von der University of Texas in EL Paso bestätigt das. Im Rio Grande Valley liege die Wahlbeteiligung bei sechs bis acht Prozent an der Gesamtbevölkerung, in El Paso bei neun Prozent. Insgesamt gingen in Texas etwa die Hälfte der registrierten Bürger zur Wahl. „Er hat nur eine Chance, wenn er besser mobilisiert als Cruz.“

Die erste Latina aus Texas

Genau das treibt Betos wahrscheinliche Nachfolgerin im Repräsentantenhaus, Veronica Escobar, um. Bei ihrer Wahl wäre sie die erste Latina aus Texas im US-Kongress. „Ich fürchte, wir bekommen nicht die notwendige Unterstützung aus dem Rio Grande Valley“, räumt die langjährige Vertraute O’Rourkes im Gespräch mit dem WESER-KURIER ein.

Susie Byrd, die mit Beto im Stadtrat arbeitete und ein Buch über die Legalisierung von Marihuana schrieb, ist optimistischer: „Die Leute sind stärker denn je motiviert.“ Weil Beto von der Grenze komme, spreche er die Menschen besser an. „Wir wollen die Wahlbeteiligung verdoppeln.“ Ein ehrgeiziges Ziel, das für Beto O’Rourke der Schlüssel zum Erfolg bleibt. Es geht nicht darum, Republikaner zu überzeugen, sondern genügend Erstwähler zu mobilisieren. So hat Trump gewonnen, so Obama und Bush. Und so kann es auch Beto schaffen.

An seinem Einsatz liegt es jedenfalls nicht. Am Ende der Rede in Denton ist sein Hemd klitschnass. „Seid Ihr bei mir?“, fragt er seine Zuhörer. „Yeah“, schallt es zurück. Doch Texas bleibt Texas und Beto O’Rourke, das blaue Wunder aus El Paso, wäre nicht der Erste, der am Wahltag ein böses Erwachen erlebte. Niemand wird sagen können, er habe es kommen sehen. Seine Wahl bliebe eine faustdicke Überraschung.