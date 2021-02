Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), stellt ihren ersten Jahresbericht zur Lage der Bundeswehr vor. (Wolfgang Kumm/dpa)

Der Bericht der Wehrbeauftragten ist kein Dokument gelungener Politik. Aber wann war er das je? Dass der Befund alle Jahre wieder mäßig ausfällt, liegt in der Natur der Sache. Das sagt selbst die SPD-Frau Eva Högl. Ihr Bericht beschreibe „die bekannten, seit Jahren bestehenden und leider weiterhin aktuellen Probleme der Bundeswehr: zu wenig Material, zu wenig Personal, zu viel Bürokratie“.

Wehrbeauftragte zu sein, ist nicht vergnügungsteuerpflichtig. Was im Bericht zutage tritt, ist beunruhigend. Da werden Schießanlagen dreizehn Jahre lang nicht fertig. Mannschaftsunterkünfte sind baupolizeilich gesperrt, Küchen wegen Schimmels geschlossen. Was ist da los?

In diesem Jahr erhält die Bundeswehr 50 Steuermilliarden. Die gute Ausstattung führt aber nicht dazu, dass Abläufe modernisiert werden. Im Gegenteil. Die Truppe des Nato-Verbündeten Deutschland richtet sich ein in einem Gewirr aus Verordnungen, die die Grundaufgabe aus dem Blick verlieren, nämlich die Demokratie zu verteidigen. Auch 2021 muss festgestellt werden: Dafür reicht es nicht.