Sie ist Kopfmensch, protestantisch, pragmatisch und stammt aus dem Osten. Er ist Gefühlsmensch, katholisch, sturköpfig und stammt aus Oberbayern. Angela Merkel und Horst Seehofer kommen aus unterschiedlichen Welten. Und diese beiden Welten haben sich nicht aufeinander zubewegt. Vielleicht auch deshalb ist aus „Angie“ und „dem Horst“ nie ein politisches Traumpaar geworden.

Bereits anno 1991 kreuzten sich ihre Wege in der Regierung von Helmut Kohl – sie ist Ministerin, er Staatssekretär. Von näheren Kontakten ist nichts überliefert – von Querelen aber auch nicht. Mehr als zehn Jahre später, 2004, kommt es zum ersten großen Knatsch: Merkel ist zur CDU- und Fraktionschefin aufgestiegen. Für Seehofer läuft es nicht so gut, er ist nur noch Fraktionsvize, gilt als Gesundheitsexperte. Ausgerechnet auf diesem Gebiet fordert sie ihn mit der Idee der Kopfpauschale heraus, Seehofer ist strikt dagegen. Er muss gehen.

Wie sich beide in dem Konflikt verhalten, wird ein Muster für all die folgenden Jahre: Seehofer sucht den offenen Machtkampf. Merkel mit ihrem ausgeprägten Machtinstinkt sucht eine clevere Allianz. Die findet sie in CSU-Parteichef Edmund Stoiber.

Ab 2008 muss sich Seehofer stärker profilieren, er sitzt nun auf dem Bayern-Thron. Es gibt Beziehungsstress: vor allem um das Betreuungsgeld (außerhalb Bayerns: „Herdprämie“) und um die Pkw-Maut. Das NDR-Satiremagazin „extra 3“ trifft es in „Horsts tönende Wochenschau“ recht gut, was dann droht: Der CSU-Vorsitzende kann sich wie ein quengeliger Bub aufführen.

Die Flüchtlingspolitik treibt 2015 einen Keil zwischen CDU und CSU. Aus Streit wird Feindschaft. Auf einem CSU-Parteitag tritt sie offen zutage: Seehofer führt die Kanzlerin wie ein kleines Schulmädchen vor – eine Demütigung. Merkel gilt eigentlich als nicht nachtragend. Doch mit solch einer Respektlosigkeit ist für sie eine rote Linie überschritten. Es geht nun Schlag auf Schlag: das Gezerre um Obergrenzen, die Rücktrittsdrohung des Innenministers. Merkel schaltet indes auf stumm: Zu Seehofers Treueschwur auf Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen sagt sie keinen Pieps.

Ist die Beziehungskiste noch zu kitten? „Es ist mehr als kritisch“, meint Paartherapeut Josef Zimmermann auf „domradio.de“, es könne wohl nur noch eine Moderation von außen helfen. Frage: Wer würde sich die antun wollen? Wenn es Szenen einer Ehe wären, so Zimmermann weiter, wäre „eine Option Trennung die günstigere Form“. Wie die aussehen könnte, hat Seehofer übrigens 2013 in einem Interview verraten: „Wenn sie (Merkel) mal zu dem Ergebnis kommt, da ist jemand, der lässt sich nicht mehr helfen, obwohl man ihn berät, weil er stur seinen Kurs fährt und zu keinen Kompromissen bereit ist, dann kann sie sehr hart sein.“ Es ging um entlassene Bundesminister.