Unerfreuliche Post: Die Ankündigung einer Mieterhöhung. (Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa)

Zwar könne bei Mieterhöhungsschreiben von unternehmerisch tätigen Vermietern von einem Fernabsatzvertrag ausgegangen werden. Ein Widerrufsrecht ergebe sich daraus aber wohl nicht, sagte die Vorsitzende Richterin des zuständigen Zivilsenats bei der Verhandlung am Mittwoch in Karlsruhe. Das Urteil soll am Nachmittag verkündet werden. (dpa)

+++Mehr dazu in Kürze+++