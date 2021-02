Allianzen statt Alleingänge: US-Präsident Joe Biden ändert den Kurs in der Außenpolitik. (Evan Vucci/dpa)

Die ersten zwei Sätze nehmen die Stoßrichtung der außenpolitischen Grundsatzrede Joe Bidens vorweg. „Amerika ist wieder da. Die Diplomatie kehrt zurück.“ Mit diesen Worten versprach der neue US-Präsident, mit Nachdruck daran zu arbeiten, die Führungsrolle der USA auf der Weltbühne wieder wahrzunehmen. Biden macht mit seinem Auftritt die Prioritäten klar: Dieser Präsident setzt international mehr auf die Kraft der Überzeugung als auf Säbelrasseln. Allianzen sind das Ziel, keine Alleingänge.

Mit seinem langjährigen Wegbegleiter Anthony Blinken hat Biden einen Außenminister berufen, der seine Prioritäten teilt. „Amerika kann es sich nicht länger leisten, auf der Weltbühne abwesend zu sein“, versicherte der Präsident in der mehr als 20 Minuten langen Grundsatzrede. Er versprach, „Schulter an Schulter“ mit den Verbündeten zu stehen und aus einer „Position der Stärke“ für Demokratie und Menschenrechte zu streiten.

Ziel: Besseres Verhältnis zu Europa

Demonstrativ umwarb der überzeugte Transatlantiker die unter seinem Vorgänger wie Gegner behandelten Alliierten in Europa. Ausdrücklich lobte er Deutschland als einen „unserer engsten Freunde“ und kündigte an, den Rückzug von rund 9500 Soldaten zu stoppen. Analysten erkennen in der Entscheidung Bidens eine Art Entschuldigung, mindestens aber einen demonstrativen Neuanfang im bilateralen Verhältnis. Das hatte der Präsident bereits in seinem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel deutlich gemacht.

Keinen Neuanfang gibt es dagegen mit Russland, dessen Präsidenten Wladimir Putin der neue US-Präsident bereits persönlich eine neue Gangart angekündigt hatte. „Die Tage, in denen die Vereinigten Staaten angesichts Russlands aggressiver Handlungen – sei es mit der Einmischung in unsere Wahlen, mit Cyberangriffen oder der Vergiftung ihrer Bürger – zur Seite traten, sind vorüber.“ Nachdrücklich forderte er Moskau auf, den vor einigen Tagen in einem Schauprozess zu einer Gefängnisstrafe verurteilten Oppositionsführer Alexej Nawalny umgehend freizulassen. Er werde auch nicht zögern, die „Kosten“ für Russlands Handeln zu erhöhen – eine kaum versteckte Drohung mit neuen Sanktionen.

Präsident ordnet Ende des Verkaufs von Offensivwaffen an

Auf eine neue Gangart müssen sich auch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate einstellen. Biden ordnete das Ende des Verkaufs von Offensivwaffen und Präzision-Munition an. Außerdem kündigte er das Ende der Unterstützung für den Krieg der Saudis und deren Verbündeten gegen die Huthi-Rebellen im Jemen an. „Dieser Krieg muss aufhören."

Mit Blick auf Iran hielt sich Biden bedeckt. Er ließ offen, ob und wie die USA das Atomabkommen wiederbeleben können, das Trump einseitig aufgekündigt hatte. Analysten erklären das mit der Komplexität des Problems, das von dem neuen sicherheitspolitischen Team Bidens genauer unter die Lupe genommen werden müsse.

Dasselbe trifft auch auf die China-Politik Bidens zu, die noch im Detail formuliert werden muss. Entsprechend fielen die Ausführungen zum Verhältnis zu Peking knapp aus. Biden nannte China „den ernsthaftesten Wettbewerber“. „Wir werden dem wirtschaftlichen Missbrauch durch China begegnen.“

Der Präsident kündigte zeitnah einen „Demokratie-Gipfel“ an. Diplomatie, starke Bündnisse und der Einsatz für Menschenrechte und Demokratie in der ganzen Welt seien auch im ureigenen Interesse Amerikas. „Wir investieren nicht nur in Diplomatie, weil es richtig ist, das für die Welt zu tun. Wir tun es, um in Frieden, Sicherheit und Wohlstand zu leben“, sagte Biden.

Zur Sache

Greene verliert Posten

