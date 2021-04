Drive-In-Impfungen in Houston. US-Präsident Joe Biden hat eine positive Zwischenbilanz seiner Corona-Politik gezogen und die Amerikaner dazu aufgefordert, sich die vorhandenen Impfdosen auch spritzen zu lassen. (Mark Mulligan/DPA)

US-Präsident Joe Biden hat seine Regierung in den höchsten Tönen gelobt und um Zustimmung für seine ambitionierten politischen Vorhaben geworben. In seiner ersten Rede vor beiden Kammern des US-Parlaments übertrieb er an manchen Stellen oder versprach zumindest sehr viel. Anders als sein Vorgänger Donald Trump hält sich Biden aber zumeist an vorbereitete Redetexte, weswegen es bei ihm deutlich weniger irreführende oder falsche Aussagen gibt. Die gründlichen Prüfer der „Washington Post“ etwa zählten bei Trump in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 511 solcher Aussagen. Bei Biden kamen sie bislang nur auf etwa 70. Hier ein Blick auf Bidens Rede vom Mittwochabend (Ortszeit):

Das vorgeschlagene Infrastrukturpaket in Höhe von mehr als zwei Billionen US-Dollar soll Biden zufolge „Millionen Arbeitsplätze und Billionen an Wirtschaftswachstum“ schaffen. Dass ein massives Investitionsprogramm zu mehr Jobs und Wachstum führen wird, ist recht unstrittig. Unklar ist aber, wie viele Jobs es schaffen und wie sehr es das Wachstum auf kurze und lange Sicht anschieben würde. Biden beruft sich in der Regel auf eine Analyse der Ratingagentur Moody's, wonach der Plan auf ein Jahrzehnt betrachtet rund 2,7 Millionen zusätzliche Jobs schaffen würde. Der Plan würde demnach auch das Wirtschaftswachstum ankurbeln: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde ohne die Vorhaben 2024 um 2,2 Prozent wachsen, mit dem Infrastrukturpaket um 3,8 Prozent. Bei einer Wirtschaftsleistung von rund 21 Billionen Dollar kann man also zunächst kaum von zusätzlichem Wachstum im Billionen-Bereich sprechen.

Sechs Prozent Wirtschaftswachstum erwartet

In diesem Jahr soll es in den USA Biden zufolge das höchste Wirtschaftswachstum „seit fast vier Jahrzehnten“ geben. Das Bruttoinlandsprodukt der weltgrößten Volkswirtschaft soll in diesem Jahr nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der US-Notenbank Federal Reserve um gut sechs Prozent wachsen. Das wäre die höchste Wachstumsrate in den USA seit den frühen 1980er-Jahren, also fast seit vier Jahrzehnten. Das Werben mit dem hohen Wachstum ist jedoch etwas irreführend, denn zum Teil handelt es sich um einen Aufholeffekt: Im Vorjahr war das BIP wegen der Corona-Krise um 3,5 Prozent eingebrochen. Als Gründe für das starke Wachstum in diesem Jahr führen Experten die erfolgreiche Impfkampagne und das von Bidens Demokraten im März durchgesetzte riesige Konjunkturprogramm in Höhe von rund 1,9 Billionen Dollar an.

In den USA wurden während Bidens Amtszeit bereits 220 Millionen Corona-Impfungen verabreicht. Die Impfkampagne begann Mitte Dezember, also noch während Trumps Amtszeit. Sie lief allerdings nur sehr schleppend an, was Experten zufolge zum Teil an Versäumnissen der Regierung lag, zum Teil aber auch der zu Anfang noch sehr begrenzten Impfstoffproduktion geschuldet war. Bis zu Trumps Ausscheiden aus dem Amt am 20. Januar wurden weniger als 20 Millionen Impfungen verabreicht. Bis Dienstag wurden nunmehr 235 Millionen Dosen gespritzt - und täglich kommen knapp drei Millionen hinzu.

Bisher vier Millionen Impfstoffdosen an Nachbarländer abgegeben

Bidens Regierung hat versprochen, bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle 260 Millionen Erwachsenen im Land zu haben. Bis Ende Juli sollten die USA bereits ausreichend Impfstoffe für 400 Millionen Menschen haben, obwohl das Land nur 330 Millionen Einwohner hat. Bislang hat die US-Regierung aber nur rund vier Millionen Dosen des noch nicht in den USA zugelassenen Impfstoffs des Herstellers Astra-Zeneca an die Nachbarländer Mexiko und Kanada abgegeben. Zudem stellen die Vereinigten Staaten dem von einer heftigen Corona-Welle erschütterten Partner Indien Rohstoffe zur Herstellung von rund 20 Millionen Dosen des Impfstoffs zur Verfügung. Die USA haben zudem der globalen Impf-Initiative Covax vier Milliarden Dollar zugesagt.

Die USA wollen Biden zufolge bei globalen Herausforderungen wieder mit ihren Bündnispartnern zusammenarbeiten. Nach der Trump-Ära, die vom Misstrauen gegenüber internationalen Organisationen und Bündnispartnern geprägt war, hat Biden schon ab dem ersten Amtstag eine Kehrtwende eingeleitet. Er führte die USA wieder zurück ins Pariser Klimaabkommen und machte den angekündigten Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation rückgängig. Aktuell versucht Bidens Regierung, das von Trump einseitig aufgekündigte internationale Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben. Zudem setzt Washington auch in anderen internationalen Fragen - etwa bei der Bedrohung durch Russland, der Konkurrenz mit China oder dem Gefahrenpotenzial Nordkoreas - auf eine enge Abstimmung mit den US-Verbündeten in Europa und Asien. Aber klar ist auch: Die USA wollen unter Biden weiter ihre Interessen durchsetzen - auch wenn als Methode nun eher Kooperation ansteht statt Konfrontation.

Republikaner reklamieren Erfolge

Die jüngsten Impf-Erfolge in den Vereinigten Staaten sind dem republikanischen Senator Tim Scott zufolge nicht der aktuellen US-Regierung, sondern Ex-Präsident Donald Trump zuzurechnen. „Das Coronavirus ist auf der Flucht. Dank Operation Warp Speed der Trump-Regierung ist unser Land mit sicheren und wirksamen Impfstoffen überflutet“, sagte Scott am Mittwoch als Antwort für die Republikaner auf die erste Rede von US-Präsident Joe Biden vor dem Kongress. Die Erfolge am Arbeitsmarkt seien zudem auf die Arbeit der Abgeordneten der beiden Parteien im vergangenen Jahr zurückzuführen.