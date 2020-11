Die prominente Rolle der Regierungssprecherin übernimmt Jen Psaki. (Pablo Martinez Monsivais/DPA)

Das neue Gesicht des Weißen Hauses ist eine alte Bekannte. Nicht nur in Washington, sondern rund um den Erdball. Das liegt vor allem an Jen Psakis ihrer ehemaligen Rolle als Sprecherin des damaligen Außenministers John Kerry, den sie von 2013 an für zwei Jahre lang auf seinen Reisen begleitete.

Von dort wechselte Psaki ins Weiße Haus, um Kommunikationsdirektorin Barack Obamas zu werden. Joe Biden macht die Politveteranin nun zu seiner Sprecherin, die künftig im Briefingraum des Weißen Hauses der Öffentlichkeit Rede und Antwort stehen wird. „Direkt und wahrhaftig mit dem amerikanischen Volk zu kommunizieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben des Präsidenten“, schuf Biden bei der Berufung Psakis einen klaren Kontrast zu Donald Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany. Diese sagte bei ihren gelegentlichen Auftritten in dem beengten Raum selten die Wahrheit. Stattdessen vermischte sie ihre eigentliche Aufgabe als Sprecherin der Regierung regelmäßig mit der einer Wahlkämpferin Trumps.

Psaki erklärte, sie werde daran arbeiten, „das Vertrauen des amerikanischen Volkes“ in die Informationen aus dem Weißen Haus wiederherzustellen. Die in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut zur Welt gekommene Tochter griechisch- und polnisch-stämmiger Einwanderer ließ es zunächst offen, ob die unter Trump abgeschafften täglichen Pressekonferenzen in der Mittagszeit zurückkehren werden. Regelmäßig und häufig werden sie gewiss sein, versicherte Minyon Moore, die im Übergangsteam Bidens an der Auswahl des Kommunikationsteams beteiligt war. „Wenn sie ans Mikrofon tritt, kehrt nicht nur Würde zurück, sondern auch Transparenz und Ehrlichkeit.“

In ihrer neuen Rolle arbeitet Psaki eng mit Kate Bedingfield zusammen, die im Wahlkampf die Kommunikation für Biden organisiert hatte und dies künftig im Weißen Haus fortsetzen wird. Abgerundet wird das Frauenteam durch Karine Jean Pierre, die von der liberalen Organisation MoveOn.org als Stellvertreterin Psakis ins Weiße Haus wechselt, und durch Pili Tobar, die von der Einwanderer-Lobbyorganisation America’s Voice kommt und künftig Bedingfield vertreten wird.

Die künftige Sprecherin des Weißen Hauses will auch ihre Erfahrung als zweifache Mutter mit in den neuen Job einbringen. Psaki teilt sich die Aufgabe der Erziehung ihrer Kinder mit ihrem Mann Gregory Mecher, der im Wahlkampf-Komitee der Demokraten im Kongress für die Finanzen zuständig ist. Vor ihrer Rückkehr in die Politik arbeitete Psaki als politische Analystin für CNN und die Denkfabrik „Carnegie Endowment for International Peace“ in Washington.