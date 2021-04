Trotz Warnungen der Türkei hat US-Präsident Joe Biden die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkrieges als Völkermord anerkannt. (Pamela Hassell/dpa)

US-Präsident Joe Biden hat mit der Anerkennung des Völkermords an den Armeniern einen wichtigen Beitrag zum Durchbruch des umfassenden Charakters der Menschenrechte geleistet. Es führt an der Sache vorbei, ihm die moralische Autorität abzusprechen, solange die Aufarbeitung der eigenen Geschichte nicht abgeschlossen ist. Was genau ändert das an der notwendigen Anerkennung des ersten Genozids im 20. Jahrhundert durch die Supermacht? Außerdem hat Joe Biden wiederholt in derselben schonungslosen Offenheit die historische Schuld gegenüber den Schwarzen in den Vereinigten Staaten eingeräumt.

Würde für die Opfer

106 Jahre nach dem Beginn der mörderischen Kampagne des Ottomanischen Reichs gegen die christliche Minderheit geht es nicht darum, den Rechtsnachfolger Türkei anzuklagen. Wichtig ist die Deklaration, weil sie eine Wahrheit ausspricht und den Opfern ihre Würde zurückgibt. Nur so kann eine Kultur der Erinnerung entstehen, die hilft, in der Zukunft Völkermord zu verhindern.