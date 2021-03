Applaus für die Helfer: Im Northern Westchester Hospital in Mount Kisco bei New York wurde vor einem Jahr der erste Corona-Patient aufgenommen. (John Minchillo/DPA)

Mitten in seiner 24 Minuten langen Rede im Weißen Haus lehnt sich der Präsident nach vorne und blickt in die Kamera. „Ich werde nicht nachlassen, bis dieses Virus besiegt ist“, verspricht Joe Biden am Jahrestag des Beginns der Corona-Pandemie. „Aber ich brauche Sie“, bittet er dann alle Bürger um Mithilfe im Kampf gegen die Pandemie, die in den USA bereits mehr Menschenleben gefordert hat als beide Weltkriege, der Vietnamkrieg und die Anschläge vom 11. September zusammen.

Der Kontrast zu seinem Vorgänger im Weißen Haus könnte nicht klarer sein. Biden setzt dem „Nur ich allein kann das regeln“ eines Donald Trumps sein „Ich brauche Sie“ entgegen. Die Unfähigkeit seines Vorgängers, Mitgefühl zu zeigen, weicht einem Ton, der von Anteilnahme getragen wird. Der neue Präsident bettet seine hoffnungsvolle Botschaft zum Jahrestag in ein persönliches Narrativ ein.

Mehr zum Thema Neuer US-Präsident Bidens Kontrastprogramm - alles neu im Weißen Haus Der Beginn der Präsidentschaft Bidens hat bei vielen Amerikanern Enthusiasmus ausgelöst. In den ersten Tagen begeistert Biden vor allem dadurch, dass er nicht Trump ist. ... mehr »

Biden erinnert an ein düsteres Jahr, in dem viele Träume platzten, Menschen ihre Arbeit verloren, Geschäfte schlossen und das Virus Familien und Freunde trennte – zu viele für immer. An einer Stelle zieht der Präsident einen Zettel aus der Jackentasche. Diesen trage er immer bei sich, erklärt Biden. Darauf steht die tagesaktuelle Zahl an Toten der Pandemie. An diesem Abend sind es mehr als 529.000 Amerikaner. Der Präsident macht seinen Landsleuten Hoffnung auf einen Unabhängigkeitstag mit Barbecues, Treffen mit Familie und Freunden sowie Umarmungen für die Großeltern. „Ein 4. Juli mit Ihren geliebten Menschen ist das Ziel.“ Damit dieses erreicht werden kann, will Biden die Bundesstaaten anweisen, ab dem 1. Mai jedem erwachsenen Amerikaner den Zugang zu einer Impfung anzubieten.

Biden reklamiert Anerkennung für „Impfwunder“

Der Präsident spricht vom Durchbruch bei der Überwindung von Engpässen durch die massiven Zukäufe an Impfstoff und die vermittelte Zusammenarbeit der Pharmariesen Johnson & Johnson und Merck bei der Produktion des Johnson & Johnson-Vakzins. Biden reklamiert auch Anerkennung für das "Impfwunder", das die USA zu einem der Staaten mit der höchsten Impfquote in der Welt gemacht hat. Rund ein Fünftel der Bevölkerung hat mindestens eine Vakzin-Gabe erhalten.

Biden verspricht, das seit seiner Amtsübernahme auf zwei Millionen Impfungen pro Tag verdoppelte Immunisierungs-Tempo weiter zu erhöhen. Dafür sollen das Netz an Drogeriemärkten erweitert, die Zahl der Massen-Impfstellen verdoppelt und die Gruppe an Personen ausgebaut werden, die das Vakzin spritzen dürfen.

Mehr zum Thema Kommentar über Bidens Amtsübernahme Der richtige Mann Joe Biden verspricht bei seiner Vereidigung zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten, eine tief gespaltene Nation zu einen. Für diese Aufgabe ist er der richtige ... mehr »

Seinen Amtsvorgänger erwähnt er nicht mit einem Wort. Analysten weisen darauf hin, dass Donald Trumps Team mit der „Operation Warp Speed“ wichtige Vorarbeit geleistet habe. Biden ist Politiker genug, das unter den Tisch fallen zu lassen und stattdessen die eigenen Errungenschaften in den Vordergrund zu rücken. Dazu gehört auch der Beschluss eines Corona-Hilfepakets, dessen Rekordvolumen von 1,9 Billionen US-Dollar vor allem Armen, Geringverdienern und der schwindenden Mittelklasse zugutekommt.

Demonstrativ unterzeichnete Biden das Gesetz am Jahrestag des Beginns der Pandemie kurz vor seiner ersten Ansprache aus dem Weißen Haus. Nicht ein einziger Republikaner stimmte jedoch im Kongress für den „American Rescue Plan“, der sich in Umfragen mit Zustimmungsraten rund um die 70-Prozent-Marke großer Beliebtheit erfreut.

Zur Sache

Japans Premier wird erster Staatsgast

Der japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga wird nach Angaben aus Tokio als erster ausländischer Staatsgast von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen. Sugas Besuch in Washington sei in der ersten April-Hälfte geplant, erklärte ein japanischer Regierungssprecher am Freitag. Auch aus US-Regierungskreisen hieß es, der japanische Ministerpräsident werde als erster ausländischer Regierungschef seit Bidens Amtsantritt in den USA erwartet. Ein Termin und ein Programm stünden noch nicht fest. Bislang ist Biden seit seinem Amtsantritt im Januar mit ausländischen Staats- und Regierungschefs nur in Online-Schalten zusammengekommen.