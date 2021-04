Joe Biden will mit Ausgaben in Höhe von zwei Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro) die Infrastruktur des Landes auf Vordermann bringen und damit Millionen Jobs schaffen. (Evan Vucci/dpa)

Donald Trump hat es versucht und sich an dem Thema ebenso die Zähne ausgebissen wie Barack Obama. Obwohl in den USA breiter Konsens darüber besteht, dass die Verkehrswege, die Strom-, Daten- und Wassernetze sowie Flughäfen und Eisenbahnen und der öffentliche Personentransport dringend überholt werden müssen, fand sich dafür in der Vergangenheit keine Mehrheit im Kongress. Wie so oft steckt der Teufel im Detail.



Diese Erfahrung macht nun auch US-Präsident Biden, dessen ambitionierter „American Jobs Plan“ gleich nach seiner Vorstellung am Mittwoch auf Widerstand aus ganz verschiedenen Lagern stieß. Die Wirtschaftsverbände kritisieren die Finanzierung des gewaltigen Investitionsprogramms durch Steuererhöhungen von 21 auf 28 Prozent für Unternehmen. Die Umweltverbände halten die Klimaschutz-Ausgaben für nicht ausreichend. Und progressive Organisationen sind der Ansicht, dass der Plan nicht ambitioniert genug sei.



Der republikanische Fraktionschef im US-Senat, Mitch McConnell, sprach nach einem Telefonat mit dem Präsidenten von einem „trojanischen Pferd“. Darin versteckten sich „massive Steuererhöhungen“ und „Billionen an zusätzlichen Schulden“. Der frühere Stabschef von Ex-Vizepräsident Mike Pence, Marc Short, kritisiert die Absicht der neuen Regierung, die 2017 von Trump durchgesetzte Steuerreform in weiten Teilen rückgängig zu machen. „Ich sehe Null Unterstützung dafür auf dem Kapitolshügel.“

Mehr zum Thema Pass soll Rückkehr zur Normalität erleichtern US-Regierung plant Impfnachweis Die US-Regierung arbeitet an einem Covid-19-Impfpass, der helfen soll, schneller zur Normalität zurückzukehren. Inhaber könnten damit unten anderem beim Reisen Vorteile ... mehr »



US-Präsident Biden macht sich keine Illusionen über den Widerstand, der auf seine Reformagenda wartet, die Historiker vom Anspruch mit dem „Great Society“-Programm Lyndon D. Johnsons und den „New Deal“-Gesetzen Franklin D. Roosevelts vergleichen. „Das ist groß, ja. Es ist ambitioniert, ja“, räumt Biden bei der Vorstellung des „American Job Acts“ ein, „aber wir können das schaffen“.



Der Präsident kehrte für die Ankündigung seiner Initiative an den Ort zurück, wo er vor zwei Jahren seinen dritten Anlauf auf das Weiße Haus begann: Ein Ausbildungszentrum für das Holzgewerbe in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania. Eine symbolische Wahl, die darauf abzielt, den wichtigen Wechselwählern im Rostgürtel Amerikas zu zeigen, dass der Demokrat seine Wahlkampfversprechen hält.



In einem ersten Schritt sollen zwei Billionen Dollar in die Renovierung beziehungsweise Neubau von Straßen, Brücken, Eisenbahntrassen, Stromnetze, Flughäfen, Häfen, Highspeed-Internet, sauberes Trinkwasser und Energieerzeugung, elektrische Fahrzeuge, Forschung und Ausbildung investiert werden.



Biden kündigte ein zweites Paket in gleicher Größenordnung an, das weitere zwei Billionen Dollar für die soziale Infrastruktur ausgibt. Der „American Families Plan“ zielt unter anderen auf eine umfassende Überholung des Gesundheitswesens, der Frühförderung von Kindern sowie dem Zugang zu höherer Bildung ab.



„Die Verwerfungen in diesen Tagen sollten uns nicht davon abhalten, das Richtige zu tun“, appellierte der Präsident an die Republikaner, deren Führer er zu Konsultationen ins Weiße Haus einladen will. „Wenn wir jetzt handeln, werden die Leute in 50 Jahren zurückblicken und sagen, dass dies der Moment war, an dem Amerika seine Zukunft gesichert hat.“

Mehr zum Thema Konjunktur US-Notenbank sieht für 2021 deutlich Wirtschaftswachstum Die Corona-Krise verschwindet im Rückspiegel: Das legt die neue Wirtschaftsprognose der US-Notenbank nahe. Dank der Impfkampagne und eines massiven Konjunkturprogramms ... mehr »





Angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus und dem Patt im Senat muss Biden vor allem das eigene Lager zusammenhalten. Die Sprecherin des linken Parteiflügels im Kongress, Pramila Jayapal, nannte das Paket „einen willkommenen ersten Schritt“, aber nicht genug. „Es könnte und sollte substanziell größer in Volumen und Anspruch sein.“



Die Fraktionsführer der Demokraten im Senat und Repräsentantenhaus, Chuck Schumer und Nancy Pelosi, signalisierten ihre Bereitschaft, die Reformen notfalls durch einen Nachtragshaushalt zu beschließen. Damit könnte das Gesetzespaket mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden. „Das ist eine visionäre Jahrhundert-Investition in das amerikanische Volk“, erklärte Speakerin Pelosi, die den „American Jobs Plan“ bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli durch das Repräsentantenhaus bekommen will.