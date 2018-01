Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm (dpa)

Wieder einmal war es eine politische Predigt. Am Neujahrstag redete der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm den Dresdnern ins Gewissen: Von der Kanzel der Frauenkirche aus forderte er ein „Herausfinden aus dem Gefühl, zu kurz zu kommen”.

Es ist gut, dass der EKD-Ratsvorsitzende das in seiner Predigt angesprochen hat. Denn die Kirche muss in ihren Predigten das Evangelium in die Lebenswelt der Menschen von heute übertragen. Sie muss politisch sein. Man stelle sich nur einmal vor, es hätte in den 80er-Jahren keine Friedensgruppen unter dem Dach der Kirchen in der DDR gegeben: Deutschland wäre vielleicht heute noch geteilt.

Es ist deswegen vor allem billig, dass es nun eine Debatte darüber gibt, wie politisch die Predigten von Geistlichen sein dürfen. Zumal die Kritik an einer angeblich „rot-grünen“ Amtskirche meist von Mitmenschen kommt, die sich nichts sehnlicher wünschen, als eine Kirche, die ihren eigenen konservativen Positionen das Wort redet.

Sollte ein Bischof in seiner Weihnachtspredigt ein Totalverbot von Abtreibungen in Deutschland fordern, dann würde ihn kein Konservativer kritisieren. Im Gegenteil: Er würde gefeiert werden.