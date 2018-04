Vor nicht einmal einem halben Jahr hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un noch damit gedroht, die südkoreanische Hauptstadt Seoul in Schutt und Asche zu legen. Dazu bräuchte er nicht einmal Atomraketen. Sein auf den Süden ausgerichtetes Waffenarsenal konventioneller Art reiche völlig aus. Davon ist nichts mehr zu hören. Im Gegenteil: Beim ersten gesamtkoreanischen Gipfel im Grenzort Panmunjom sind sich Kim und Südkoreas demokratisch gewählter Präsident Moon Jae In nicht nur menschlich nahe gekommen. Sie haben eine Denuklearisierung vereinbart und den Abschluss einer Friedensvereinbarung in diesem Jahr.

In ihrer gemeinsamen Erklärung nannten Kim und Moon eine „dauerhafte und stabile“ Friedensregelung als gemeinsames Ziel. Es werde „keinen Krieg mehr auf der koreanischen Halbinsel geben“. Selbst von Wiedervereinigung ist die Rede. Der Korea-Krieg zwischen 1950 und 1953 war lediglich mit einem Waffenstillstand zu Ende gegangen. Ein Friedensvertrag kam damals nicht zustande. Formal befinden sich beide Länder bis heute im Kriegszustand. Mit der gemeinsamen Zusage der beiden Staatschefs scheint es erstmals seit fast 70 Jahren die Aussicht auf einen Frieden in der bislang immer wieder von Spannungen geplagten Region zu geben.

Schon der Auftakt war voller Gesten der Versöhnung. Eigentlich war der Ablauf dieser Begegnung bis ins kleinste Detail geplant. Doch ausgerechnet der nordkoreanische Machthaber widersetzte sich dem von den Unterhändlern ausgehandelten Protokoll. Vorgesehen war, dass Kim die Demarkationslinie inmitten der entmilitarisierten Sicherheitszone überschreitet und damit als erstes nordkoreanisches Staatsoberhaupt überhaupt Südkorea betritt. Nach dem ersten Handschlag schlug Kim dem südkoreanischen Präsidenten vor, doch auch nordkoreanischen Boden zu betreten. Lachend folgte Moon dieser Bitte und beide überschreiten, sich an den Händen haltend, die Grenze zum Norden.

Später unterzeichneten Moon und Kim feierlich die gemeinsame Erklärung. Der erste Schritt für eine Wiedervereinigung sei getan, sagte Moon. Der nordkoreanische Diktator sprach von einem „Wendepunkt in der koreanischen Geschichte“. So erfreulich der Ausgang des Gipfels ist – bis zu einem Frieden ist es trotzdem ein schwieriger Weg. Denn der Teufel steckt im Detail. Kim hat sich zwar zu einer Denuklearisierung bereit erklärt. Das geschieht aber nicht zum ersten Mal. Sein Vater und Vorgänger hatte 2002 ebenfalls einer Abkehr vom nordkoreanischen Atomwaffenprogramm zugestimmt und im Gegenzug Öllieferungen erhalten. 2006 kam es trotzdem zu Nordkoreas erstem Atomtest.

Nicht zuletzt nach dieser Erfahrung wird sich Washington mit Kims Erklärung kaum zufriedengeben. Zwar hat US-Präsident Donald Trump den Ausgang des Gipfels in hohen Tönen gelobt. Doch seine Berater fordern konkrete Taten. Zum Abbau des nordkoreanischen Atomarsenals gehört für sie auch die Aufgabe der Atomanlage Yongbyon und die Erlaubnis des Regimes in Pyeongyang, unabhängige Kontrolleure ins Land zu lassen. Auf diese Forderung wird sich Kim nicht so rasch einlassen. Dann wäre sein Land keine Atommacht mehr. Dieser Status hat es ihm erst ermöglicht, von Trump und den anderen Staatschefs der Region ernst genommen zu werden. Ohne das Atomprogramm hätten die USA das Regime wahrscheinlich längst gestürzt.

Bis sein Regime tatsächlich mit der Denuklearisierung beginnt, wird Kim zudem eine absolute Sicherheitsgarantie verlangen. Sicherheit ist aus seiner Sicht aber nur dann gegeben, wenn die USA sich zu einem kompletten Truppenabzug aus der Region bereit erklärt. Darauf dürften sich Trump und die ihn umgebenden Falken allein schon mit Blick auf das immer mächtigere China nicht einlassen. Der Gipfel zwischen Kim und Trump ist für Ende Mai vorgesehen. Für Südkoreas Präsidenten Moon, der sich um wahren Frieden bemüht, dürfte es bis dahin noch schwierig werden, zwischen beiden Seiten erfolgreich zu vermitteln.

Nordkorea zeigt sich verhandlungsbereit wie noch nie. Klar ist aber auch, dass Kim neben der von ihm geforderten Sicherheitsgarantie sich jedes weitere Zugeständnis zusätzlich mit Wirtschafts- und Entwicklungshilfe teuer bezahlen lassen wird. In diesem Punkt sollten sich auch andere Staaten und nicht zuletzt Europa stärker einbringen. Scheitert eine Einigung, wird es angesichts der wirtschaftlichen Kraftzentren in der Region der ganzen Welt teuer zu stehen kommen.