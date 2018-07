Ankunft in Kabul

Bisher größte Gruppe nach Afghanistan abgeschoben

Mit mehr als 50 Menschen an Bord ist in der afghanischen Hauptstadt Kabul ein weiterer Abschiebeflug angekommen. Das sagten Beobachter afghanischer und internationaler Flüchtlingsinstitutionen am Kabuler Flughafen am Morgen.