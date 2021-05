Das BKA verhaftete in Deutschland drei Männer, die Strafverfolgungsbehörden in Paraguay einen Mann wegen des Verdachts des Betriebes einer kinderpornographischen Plattform. (Patrick Pleul)

Wegen des Verdachts der bandenmäßigen Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten hat die Polizei drei Männer in Deutschland festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, eine der weltweit größten kinderpornografischen Darknetplattformen als Administratoren betrieben zu haben, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Montag in Wiesbaden mitteilte.

Ermittler des BKA und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hätten vor den Festnahmen sieben Objekte in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hamburg durchsucht. Zeitgleich sei auf Ersuchen der deutschen Strafverfolgungsbehörden die Festnahme eines weiteren mutmaßlichen Bandenmitglieds in Paraguay erfolgt, teilte das BKA mit.

Bei den drei Hauptbeschuldigten handele es sich um einen 40 Jahre alten Mann aus dem Kreis Paderborn, einen 49 Jahre alten Mann aus dem Landkreis München und einen 58 Jahre alten, aus Norddeutschland stammenden Mann, der seit mehreren Jahren in Südamerika lebt, erklärten die Ermittler. Gegen den weiteren 64 Jahre alten Beschuldigten aus Hamburg bestehe der Verdacht, als einer der aktivsten Nutzer der Plattform mehr als 3500 Beiträge gepostet zu haben.