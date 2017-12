Der republikanische US-Senatskandidat Roy Moore reitet in Gallant im US-Bundesstaat Alabama auf einem Pferd zur Stimmabgabe. (dpa)

Am Morgen des Wahltags galoppierte der Kandidat des Präsidenten mit tiefgezogenem Cowboyhut siegessicher auf seiner Stute zur Stimmabgabe. Ganz anders der Auftritt ein paar Stunden später. Da trat Roy Moore lädiert, wie ein abgeworfener Reiter, kleinlaut vor seine Anhänger. Die konnten genauso wenig glauben, dass die Wähler in dem tiefrepublikanischen Alabama erstmals seit 25 Jahren einen Demokraten in den US-Senat gewählt hatten. Nach Auszählung der Stimmen lag der ehemalige Staatsanwalt Doug Jones bei knapp der Hälfte der Stimmen (49,9 Prozent). Der zwei Mal seines Amtes enthobene ehemalige Chefrichter des Bundesstaates kam auf 48,4 Prozent. Weil sie mit keinem der beiden Kandidaten zufrieden waren, schrieben 1,7 Prozent der Wähler einen anderen Namen auf den Wahlschein.

Während der tief gefallene Polit-Macho die Niederlage nicht einräumen wollte, wusste sein größter Unterstützer, dass er dieses Ergebnis nicht als Fake News abtun konnte. Präsident Trump twitterte einen halbherzigen „Glückwunsch an Doug Jones zu einem hart erfochtenen Sieg“. Schuld daran seien die Parteifreunde, die den eigenen Kandidaten im Stich gelassen hätten.

Beschuldigung der sexuellen Belästigung

Den Grund für die Weigerung vieler traditioneller Konservativer, Roy Moore zu unterstützen, verschwieg Trump freilich. Denen ging es zu weit, aus bloßem Machtkalkül einen Mann zu wählen, der als junger Staatsanwalt mehrere minderjährige Mädchen belästigt oder missbraucht haben soll. Eine Frau sagt, sie sei 14 Jahre alt gewesen, als Moore versucht habe, sie zu vergewaltigen.

Ganz zu schweigen von den extremen Positionen, die der christliche Fundamentalist sonst vertritt. Gottes Gebote über die Verfassung zu stellen, die Zeit der Sklaverei als letzte „große Periode“ in der amerikanischen Geschichte zu bezeichnen oder muslimische Abgeordnete aus dem Kongress verbannen zu wollen – all das ging selbst den Wählern im frommen Alabama zu weit.

US-Präsident Trump und sein ehemaliger Chefstratege Stephen Bannon, der Moore als Kandidat kultiviert hatte, machten eine andere Wette. Sie taten so, als seien die Vorwürfe gegen den Rechtsaußen-Kandidaten nichts anderes als eine Verschwörung der „Fake-News-Medien“. Enthusiastisch twitterte der Präsident noch am Wahltag, Moore werde im Senat „immer mit uns abstimmen“.

Das überzeugte weder die wohlhabenden Republikaner in den Vororten der Metropolen von Birmingham und Montgomery noch die Frauen in der Partei. In beiden Lagern verlor Moore genügend Prozentpunkte, um zusammen mit der hohen Wahlbeteiligung der Schwarzen, die ein Drittel der Wählerschaft ausmachen, dem Demokraten Jones zum Überraschungserfolg zu verhelfen.

Der Druck auf Trump wächst

Trumps Agenda hängt damit künftig noch mehr am seidenen Faden. Die ohnehin schon knappe Mehrheit der Republikaner im Senat schrumpft auf genau eine Stimme plus die des Vizepräsidenten zusammen. Umso größer ist nun der Druck auf den Vermittlungsausschuss im Kongress, sich möglichst noch vor Weihnachten auf einen Kompromiss bei der Steuerreform zu einigen. Im neuen Jahr haben sie nach dem Einzug Jones in den Senat eine Stimme weniger in der Kammer. Der republikanische Senatsführer Mitch McConnell ist dennoch erleichtert, Moore nicht im Nacken sitzen zu haben. Galt der doch als verlängerter Arm Bannons, den Trump mit der Säuberung der Partei beauftragt hat.

Der demokratische Kandidat für den US-Senat, Doug Jones, und seine Frau Louise winken den Anhängern in Birmingham, Alabama. (dpa)

Das konservative „Wall Street Journal“ hielt Bannon vor, dessen Taktiken gefährdeten die Mehrheiten im Kongress. Der Heißsporn, der bei der Abschlusskundgebung Moores noch von einem „Trump-Wunder“ in Amerika schwärmte, denkt nicht im Traum daran, klein beizugeben. Das werde Stephen Bannons Krieg gegen das Establishment nicht stoppen, twitterte ein Vertrauter des Ex-Chefstrategen und drohte mit einer Eskalation. „Er wird weiteres Öl ins Feuer gießen“.

Den Demokraten kann das nur Recht sein. Nach den Siegen bei den Gouverneurswahlen in Virginia und nun in Alabama wittern sie Morgenluft. „Der Exodus der Wähler in den Vororten der großen Städte von den Republikanern muss ihnen zu denken geben“, sagt Barack Obamas ehemaliger Chefstratege David Axelrod. Die Analysten sind sich uneins, ob die Moore-Schlappe in Alabama der Vorbote einer massiven demokratischen Welle bei den Kongresswahlen im kommenden November ist oder bloß die Konsequenz aus der Aufstellung eines nicht akzeptablen Kandidaten.