Es war der Überraschungscoup der Woche – mit der Präsentation der Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer als zukünftige CDU-Generalsekretärin gelang einer mächtig in die Defensive geratenen Angela Merkel ein bemerkenswerter Befreiungsschlag. Plötzlich erhielt die unter Beschuss geratene Parteichefin und geschäftsführende Kanzlerin sogar von ihren schärfsten parteiinternen Kritikern wieder Lob.

Aber warum eigentlich? Ist das Amt des Generalsekretärs wirklich so bedeutsam, dass sich eine nach Erneuerung lechzende Partei davon so viel frischen Wind verspricht? Versprüht die ziemlich unbemerkt vor sich hin regierende Ministerpräsidentin aus Saarbrücken wirklich so viel Esprit, dass sich nicht nur die CDU hinter ihr versammelt, sondern es Kramp-Karrenbauer auch gelingt, auf bundespolitischer Bühne zu überzeugen? Oder ist es nicht vielmehr so, dass den Christdemokaten nach fast 18 Jahren – so lange nämlich ist Merkel Parteichefin – schon ein hingehaltener Strohhalm als Brücke in eine erfolgreiche Zukunft dient?

Kramp-Karrenbauer wird, wenn sie Ende Februar ihr neues Amt in der CDU-Zentrale in Berlin antritt, die 14. Generalsekretärin der Christdemokraten sein und die zweite Frau, die dieses Amt in der CDU übernimmt. Die erste war, wie könnte es anders sein, Angela Merkel. Sie parkte sich selbst nur zwei Jahre in diesem Amt zwischen, von 1998 bis 2000. Um dann endgültig durchzustarten, zunächst als Parteivorsitzende, fünf Jahre später als Bundeskanzlerin.

Kein Wunder also, dass Angela Merkel ihren Weg an die politische Spitze auch ihrer Vertrauten Kramp-Karrenbauer als Blaupause empfohlen hat. Und die ist – immerhin – bereit, diesen risikoreichen Weg zu gehen. Weg aus dem beschau­lichen Saarbrücken, rein ins Haifisch-­becken Berlin. Chapeau!

Ob das aber wirklich ein guter Rat war, wird sich zeigen, denn im Gegensatz zu Kramp-Karrenbauer war Merkel damals bundespolitisch deutlich erfahrener. Vier Jahre war sie Ministerin für Frauen und Jugend – ins Amt geholt von Helmut Kohl, dem Mann also, den sie später politisch beerben sollte. Und weitere vier Jahre war sie Umweltministerin.

Neues Grundsatzprogramm soll erarbeitet werden

Es wird also für Kramp-Karrenbauer sehr darauf ankommen, wie viel Freiraum ihr die Parteichefin lassen wird, um sich zu profilieren. Da Merkel viel daran liegen dürfte, sich mit „AKK“ ihre eigene Nachfolgerin zu schaffen, spricht einiges dafür, dass sie diese Möglichkeit des politischen Gestaltens erhalten wird. Ein neues Grundsatzprogramm soll erarbeitet werden.

Es geht für die CDU um die entscheidende Frage, mit welchen Inhalten sie Volkspartei bleiben kann. Gelingt es Kramp-Karrenbauer, Akzente zu setzen, könnte sie es tatsächlich bis an die Spitze der CDU schaffen. Für die meisten Generalsekretäre aber war das Amt kein Sprungbrett zu Höherem, ihre Rolle war die des loyalen Dieners. Und die, die zu selbstbewusst auftraten, fielen gar in Ungnade. Nicht nur Kurt Biedenkopf und Heiner Geißler mussten das schmerzlich erfahren.

