Die Koalition in Bremen kann jetzt loslegen. Hier: Ex-Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), die künftige Umweltsenatorin Maike Schaefer (Mitte, Grüne), und die künftige Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) in den Koalitionsverhandlungen. (CARMEN JASPERSEN)

Man muss es sagen: Ein „Nein“ der Linken zur Rot-Grün-Rot wäre absurd gewesen. Nach wochenlangen, harten Koalitionsverhandlungen nun doch die Notbremse zu ziehen, das hätte den Linken nicht gut zu Gesicht gestanden. Sich im aktuellen politischen Klima in parteiinternem Zwist zu verstricken, wäre Gift für Bremen gewesen. Nun ist das rot-grün-rote Bremer Bündnis besiegelt, das ist in den kommenden Jahren die politischen Geschicke der Hansestadt bestimmt. Das klare „Ja“ der Linken, es ist eine Entscheidung für Verantwortung, eine Entscheidung für Bremen, eine Entscheidung für den Blick nach vorne.

Den haben die Menschen in Bremen genauso wie die politisch Verantwortlichen bitter nötig: Die im Eiltempo gebildete Koalition muss nun beweisen, dass sie aus dem Wahlabend am 26. Mai gelernt hat. Das Vertrauen in die SPD schwindet, die Grünen als politische Entscheidungsmacht stehen auf der Probe, die Linken müssen sich erstmals in einem westdeutschen Bundesland in Regierungsverantwortung beweisen. Die neue Regierung von Beginn an zum Scheitern zu verurteilen, hilft niemandem. Bremen braucht, was die Linken vorgemacht haben: den Blick nach vorne.