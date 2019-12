Michael Bloomberg, früherer Bürgermeister von New York, will Donald Trump das Weiße Haus streitig machen. (Eric Risberg /dpa)

Michael Bloomberg ist ein ehrenwerter Mann. Er hat sich als erfolgreicher Unternehmer profiliert und hat seine Sache als dreifacher Bürgermeister von New York weitgehend gut gemacht. Er wäre ein um Lichtjahre besserer Präsident als Donald Trump. Doch das ließe sich auch über jeden anderen Bewerber der Demokraten sagen. Womit sich die Frage stellt, warum ein 77 Jahre alter weißer Mann in einem ohnehin schon überquellenden Bewerberfeld gebraucht wird? Vielleicht weil Bloomberg denkt, dass 2020 die letzte Chance ist, sich seinen Lebenstraum zu erfüllen? Dafür setzt er nun seinen sagenhaften Reichtum ein, der den Bauunternehmer im Weißen Haus wie einen armen Mann aussehen lässt.

Viele Demokraten betrachten die Kandidatur als Ego-Trip. Verübeln tun sie Bloomberg auch, dass er die ersten Vorwahlstaaten in Iowa und New Hampshire auslässt. Dort müssen sich Kandidaten im Wählerkontakt beweisen. Bewerber, die das in der Vergangenheit versucht hatten, lernten die ungeschriebenen Gesetze der US-Wahlkämpfe kennen. Weder Berühmtheit noch Geld konnten die Eigendynamik überwinden, die den Siegern der ersten Vorwahlen das magische “Momentum” gibt.