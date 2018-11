Blutwurst erhitzt die Gemüter. (Oliver Berg/dpa)

Ausgerechnet Blutwurst hat das Bundesinneministerium bei der Islamkonferenz in Berlin serviert. Das berichtet die "Frankfurter Rundschau".

"Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht", fordert der WDR-Reporter Tuncay Özdamar auf Twitter. Die Kochwurst aus Schweineblut, Speck, Schwarte, Schweinefleisch und Gewürzen ist bereits seit der Antike bekannt. Für Muslime ist sie gleich aus zwei Gründen tabu: Religiöse Vorschriften untersagen es ihnen, Schweinefleisch zu Essen. Auch das Blut von Tieren ist verboten.

Özdamar fordert vom Veranstalter der Islamkonferenz mehr Fingerspitzengefühl und wirft Seehofer Pietätlosigkeit vor. "Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen?", fragt er. Der Vorwurf wird laut, Seehofer habe die umstrittene Speise bewusst angeboten - der Innenminister betonte in der Vergangenheit, der Islam gehöre für ihn nicht zu Deutschland.

Dagegen spricht, dass Schweinefleisch bereits bei der ersten Islam-Konferenz im Jahr 2006 serviert wurde, wie Ferda Ataman im für "Spiegel Online" schrieb. Für Özdamar ist die Blutwurst in jedem Fall eine unkluge Wahl gewesen: "Mit so einem Verhalten wie ein Elefant im Porzellanladen werden Seehofer und seine Behörde die Mehrheit der Muslime in Deutschland nie erreichen", twittert er.