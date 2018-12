Am 12. Juni trafen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un aufeinander. (Evan Vucci/AP/dpa)

Okay, wir haben einen Supersommer erlebt, mit lauen Nächten und vielen Gartenpartys. Und wir haben uns ergötzt an einer spannenden Fußball-WM – trotz des frühen Ausscheidens von Jogi Löws Truppe. Bundestag und Bundesrat haben uns das Gute-Kita-Gesetz beschert, Demonstranten und Richter die Rodung des Hambacher Forsts verhindert.

Blickt man auf die internationale Politik, dann war 2018 kein gutes Jahr. Dabei schien der Friedensengel am 12. Juni sein Meisterstück abliefern zu wollen und die Welt staunte: Auf dem Gipfel mit Donald Trump bekennt sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zur nuklearen Abrüstung. Washington bietet im Gegenzug Sicherheitsgarantien. Mittlerweile ist die Welt ernüchtert: Es gibt Hinweise, dass Nordkorea sein Atomwaffenprogramm weiter vorantreibt.

Ansonsten die schon aus den Vorjahren bekannten Bilder aus den Krisenregionen der Welt: Mehr als 100 Tote und Tausende Verletzte am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gaza-Streifen. In Syrien gab es im April wieder einen der mutmaßlichen Giftgasangriffe der syrischen Armee. Momentaner Sieger in diesem Stellvertreterkrieg ist wohl Diktator Baschar al-Assad. Doch die Menschen in dem gepeinigten Land kommen nicht zur Ruhe. Ähnlich sieht es im Jemen aus. Millionen Menschen hungern. Immerhin: Für die wichtige Hafenstadt Hudaida wurde Mitte Dezember eine Waffenruhe vereinbart. Ein Hoffnungsschimmer.

Putin zündelt weiter

Wenig Hoffnung gibt es auch für einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Im November blockierten russische Militärschiffe die Meerenge von Kertsch, damit wurden ukrainische Hafenstädte vom Schiffsverkehr abgeschnitten. Nun ist auf der Krim auch noch ein 60 Kilometer langer Zaun an der Grenze zur Ukraine gebaut worden. Wladimir Putin zündelt weiter.

Und Trump? Der Präsident hat einen Abzug der US-Truppen aus Syrien angekündigt, für Afghanistan soll er ähnliche Pläne haben. Die USA ziehen sich peu à peu aus der Rolle der führenden Weltmacht zurück – „America first“ eben. Umso wichtiger wäre es, die internationalen Organisationen zu stärken – etwa den UN-Sicherheitsrat und die G20. Doch die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats sträuben sich gegen eine Reform. Und die G20? Spätestens mit der Wahl von Jair Bolsonaro in Brasilien bilden Diktatoren, Autokraten und Radikale den stärksten Block in der Gruppe.

Ob 2019 besser wird? Im Raum steht immer noch die Drohung von Trump, den INF-Vertrag von 1987 zu kündigen. Das ist der Vertrag, mit dem Michael Gorbatschow und Ronald Reagan den Wahnsinn des atomaren Wettrüstens endlich beendeten. Kein gutes Omen für das neue Jahr. Aber vielleicht gibt es ja zumindest wieder einen sonnengefluteten Sommer – und Jogis Truppe kehrt in die Spur zurück.