Premierminister Boris Johnson (Mitte) spricht im britischen Parlament. (Jessica Taylor/dpa)

Bei den Brexit-Hardlinern hält sich hartnäckig die Annahme, dass mit einem No-Deal-Brexit am 31. Oktober das Thema vom Tisch sei. Endlich, so der Wunsch vieler, könne sich das Land nach dreijährigem Dauerdrama wieder mit den wichtigen Dingen beschäftigen. Bildung, Soziales, Gesundheit. Doch das als Trugschluss zu bezeichnen, wäre noch eine Untertreibung. Sollte das Königreich ohne Abkommen aus der EU scheiden, gehen die Verhandlungen über die Art der künftigen Beziehungen mit der Staatengemeinschaft erst richtig los.

Es ist schlichtweg undenkbar, dass Post-Brexit-Großbritannien allein nach dem Regelwerk der Welthandelsorganisation (WTO) mit der EU handeln wird. Es wird sich auch um einen Vertrag mit dem größten und geografisch am nächsten liegenden Partner bemühen. Dann aber befindet sich London in der denkbar schlechtesten Verhandlungssituation, in die sie sich jedoch selbst hinein manövriert hat.

Hinzukommt, dass bis heute nicht klar ist, welche Art von Verhältnis sich die Briten für die Zukunft mit der EU vorstellen. Sollte sich am Ende doch noch die Regierung unter Premierminister Boris Johnson mit ihrem Harakiri-Plan durchsetzen, wird es ein böses Erwachen geben.