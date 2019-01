Ein Autofahrer hatte in der Silvesternacht in Bottrop seinen Wagen gezielt in eine Fußgängergruppe gesteuert und mindestens vier Menschen zum Teil schwer verletzt. (Marcel Kusch/dpa)

Das neue Jahr hat gerade begonnen, da fährt in Bottrop ein Mann seinen Wagen gezielt in eine Gruppe von Migranten. Wenige Stunden zuvor schlagen junge Asylbewerber in Amberg wahllos auf Passanten ein. In verschiedenen Medien und Internet-Foren beginnt eine teils abstruse Diskussion: Welche Tat ist schlimmer, hätte also in den Nachrichten zuerst erwähnt werden müssen? Politiker konservativer Couleur, allen voran Bundesinnenminister Horst Seehofer, reagieren reflexartig auf die Übergriffe von Amberg: Schärfere Gesetze müssen her. Wohlwissend, dass es keinen Mangel an Gesetzen, sondern Defizite im Vollzug gibt.

Kaum beachtet wird hingegen, was sich nach den Taten in den sozialen ­Medien abspielt. Rechte führen die Taten von Ausländern ins Feld, Linke halten mit Attacken von Ausländerfeinden dagegen. Die Scharfmacher auf beiden Seiten rüsten verbal auf – massiv. Die Hassbotschaften im Internet vergiften zunehmend das gesellschaftliche Klima in Deutschland. Ein Hass, der Taten wie in Bottrop oder Amberg erst erklärbar macht. Es besteht dringender Handlungsbedarf.