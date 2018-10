Volker Bouffier und sein Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel. (Rumpenhorst/dpa)

Rund eineinhalb Wochen vor der hessischen Landtagswahl haben sich CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier und SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel im einzigen TV-Duell einen Schlagabtausch geliefert, ohne sich persönlich zu verletzen.

In der einstündigen Debatte ging es am Mittwoch vor allem um die Themen Bildung, Wohnen und die drohenden Fahrverbote für ältere Diesel-Autos in Städten.

Zu der Frage, wie Hardware-Nachrüstungen finanziert werden können, brachte Bouffier in der am Abend ausgestrahlten Sendung des Hessischen Rundfunks öffentliche Fördertöpfe ins Gespräch.

Nach den jüngsten Umfragen zur Wahl reicht es für CDU und Grüne nicht für eine Neuauflage ihrer Koalition. Gewählt wird am 28. Oktober. Der Wahlausgang hat auch bundespolitisch große Bedeutung, vor allem nach dem Debakel für CSU und SPD bei der Bayernwahl.

Die CDU hat trotz sich abzeichnender Verluste gute Chancen, erneut stärkste Kraft vor der SPD zu werden. Möglich werden könnte eine Fortsetzung der bisherigen Koalition unter Hinzunahme der FDP als drittem Partner – oder auch eine Große Koalition.

Entsprechend diffizil war für beide Diskutanten das Aufeinandertreffen, bei dem sie sich profilieren mussten, ohne den anderen völlig zu vergrätzen. Zur Dieselproblematik sagte Bouffier: „Wir haben auch die Möglichkeit, mit öffentlichen Mitteln zu helfen.“

Dabei bezog er sich auf nicht abgerufene Mittel des Bundes zur Unterstützung der Elektromobilität. „Bevor der Dieselfahrer der Dumme ist, bin ich bereit, auch darüber zu diskutieren.“

Es bleibe aber auch dabei, dass die Industrie zuerst gefordert sei. Schäfer-Gümbel sprach sich dafür aus, kommunale Fahrzeuge mit der Hilfe von Steuergeld nachzurüsten: „Es ist die einzige Chance, hier schnellstmöglich Fahrverbote zu verhindern, und deswegen ist es in der Tat eine Notmaßnahme.“

Eines seiner vorrangigen Ziele sei, dass Zukunftsjobs in Hessen entstehen und nicht in China oder im Silicon Valley, betonte Bouffier. Schäfer-Gümbel versprach unter anderem, die Bildung „von der Krippe bis zum Meister“ kostenlos zu machen und massiv in den Bau neuer Wohnungen zu investieren.

Hessen brauche 37 000 neue Wohnungen im Jahr, um den Bedarf zu decken, sagte er. Bouffier warf er vor, zu wenig gegen den Wohnraummangel in Hessen getan zu haben.