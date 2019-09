Dieses Satellitenbild zeigt schwarzen Rauch, der aus einer Raffinerie aufsteigt. Die Drohnenangriffe auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien verschärfen die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. (dpa)

Am Persischen Golf glüht nach dem Angriff auf die größte saudische Ölfabrik die Lunte, die das Pulverfass einer größeren Konfrontation zwischen Sunniten und Schiiten jederzeit in die Luft fliegen lassen kann. Wer sie gelegt und wer sie angezündet hat, spielt weniger eine Rolle, als wer sie nun beherzt austritt.

Das durch den Rückzug der Ordnungsmacht USA hinterlassene Vakuum füllen nun Akteure, die allesamt ihr eigenes Süppchen kochen. Das zeigt der brutale Stellvertreter-Krieg zwischen Saudi-Arabien und Iran im Jemen. In Wahrheit gibt es in diesem Teil der Welt keine „guten Akteure“, sondern nur Regime, die es in ihrem religiösen Eifer und Streben nach Hegemonie weder mit Menschenleben noch mit der Wahrheit genau nehmen. Das gilt ausdrücklich auch für die Saudis, deren Alleinherrscher Mohamed bin-Salman (MBS) den Regimekritiker Jamal Khashoggi vor fast genau einem Jahr in der Türkei ermorden ließ. Darauf zu „warten“, wie Trump sagt, was MBS und dessen hörige Generäle zu dem Angriff auf die Ölanlage befinden, um dann „Gewehr bei Fuß“ zu stehen, offenbart das ganze Ausmaß der kopflosen und amoralischen Außenpolitik dieser US-Regierung.