Die BLG Group ist breit aufgestellt: Zum Angebot gehört unter anderem die Autoteile-Logistik in Bremen. (Ingo Wagner / dpa)

Die wirtschaftlichen Einschränkungen und Folgen der Pandemie sind enorm: Branchen sind zum Stillstand gekommen, viele Geschäfte sind seit Monaten geschlossen, der Warenverkehr und -transport fand dadurch in einigen Segmenten teilweise überhaupt nicht statt. Dass davon ein Logistikdienstleister wie die BLG Group direkt betroffen ist, erklärt sich von alleine.

Ein dreistelliger Millionen-Verlust ist einmalig in der Geschichte des Unternehmens. Die Eigenkapitalquote ist auch abgesackt. Dennoch hat der Logistiker die Krise besser überstanden, als er es selbst prognostiziert hatte. Dazu hat ein wirtschaftlicher Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte beigetragen, doch das Unternehmen profitiert insbesondere auch davon, dass es sich über die Jahre breit aufgestellt hat. Durch diese Diversifikation konnten schlecht laufende durch gut funktionierende Geschäftsbereiche zumindest ein wenig kompensiert werden. Kommt die Wirtschaft insgesamt wieder in Schwung, wird die BLG Group davon enorm profitieren.