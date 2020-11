Stich ins Wespennest: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. (MICHAEL KAPPELER/DPA)

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat mit seiner Forderung nach mehr Corona-Hilfen der Länder eine breite Länderfront auch aus den eigenen Reihen gegen sich aufgebracht. Besonders harte Kritik musste Brinkhaus am Montag im CDU-Präsidium einstecken. Nach Informationen von mehreren Teilnehmern sagte der hessische Regierungschef Volker Bouffier zu dem Fraktionschef: „Ich fordere Sie auf, sich in Zukunft zu mäßigen.“ Bouffier wurde zudem mit den Worten zitiert: „Ich bin persönlich getroffen.“

Brinkhaus hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ seine Forderung verteidigt, dass die Bundesländer künftig bei Corona-Hilfen mehr zahlen sollten. „Natürlich haben auch die Länder Lasten getragen, aber das ist aus der Balance geraten. Und wenn es jetzt um die Weiterzahlung von Hilfen geht, im Januar und in den Februar hinein, dann erwarten wir, dass die Länder sich an diesen Hilfen beteiligen.“

Auch Bremen und Niedersachsen lehnen die Forderung ab. „Die Bewältigung der Pandemie vor Ort ist ein erheblicher Kraftakt für Länder und Kommunen. Eine stärkere Beteiligung lehne ich strikt ab – insbesondere für ein Haushaltsnotlageland wie Bremen“, betonte Bremens Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne). Schon jetzt leiste das Land einen erheblichen Beitrag zur Bewältigung der Folgen der Pandemie. Im Bremen-Fonds stünden 1,2 Milliarden Euro für diverse Hilfen und Projekte zur Verfügung, davon 900 Millionen Euro vom Land Bremen und 300 Millionen von der Stadt. Weitere 70 Millionen Euro habe Bremerhaven veranschlagt. „Eine hohe kreditfinanzierte Summe, die ab 2024 insgesamt 30 Jahre lang abbezahlt werden muss. Das bedeutet 40 Millionen Euro jährlich“, erläuterte Strehl.

Das ist eine Menge Geld für das ärmste Bundesland. Zusätzlich kommen noch gut 600 Millionen Euro Zinsausgaben für die vorhandenen Schulden dazu. Zu beachten sei weiter, dass vor allem die Kommunen größte Probleme mit der Bewältigung der Corona-Auswirkungen haben, so Strehl. Zum Beispiel durch die Einbrüche bei der Gewerbesteuer. Der Finanzsenator spricht sich dafür aus, die für 2020 beschlossenen Hilfen für Kommunen – Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Länder zu je 50 Prozent – zu verlängern. „Die Kommunen werden nicht nur finanziell durch steigende Ausgaben und sinkende Einnahmen belastet – zum Beispiel bei der BSAG oder Geno“, sagte Bremens oberster Kassenwart. Mit der Abwicklung verschiedenster Hilfsprogramme sei auch ein erheblicher personeller Aufwand verbunden – das gelte natürlich ebenso für die personelle Verstärkung der Gesundheitsämter. Grundsätzlich sei das föderale Prinzip bei der Bewältigung der Pandemie aber positiv zu bewerten. Strehl: „Länder und Kommune kennen die Situation vor Ort besser als der Bund. Sie müssen den Verwaltungsvollzug gewährleisten.“

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) erklärte: „Die Länder leisten ja schon ganz erheblich. Niedersachsen habe inklusive der Bürgschaften insgesamt elf Milliarden Euro in die Hand genommen“. Aus Bundesmitteln seien 800 Millionen Euro an die hiesigen Unternehmen geflossen. „Wir selbst haben aber ein Unterstützungspaket für die Wirtschaft von 1,9 Milliarden Euro geschnürt. Wir machen also mehr als das Doppelte.“ Außerdem unterstütze man die Bereiche, für die das Land zuständig sei, also Kommunen, Schulen und insbesondere das Gesundheitswesen.

Zwar könne er eine gewisse Verärgerung des Bundes verstehen, weil aus einigen Ländern immer neue Geldwünsche an den Bund gerichtet würden, meinte der Ressortchef. „Aber jede Ebene soll die Aufgaben lösen, für die sie zuständig ist.“ Der Bund habe sich um die Stabilisierung der Nachfrage und Anreize für Investitionen zu kümmern. Gleiches gelte für die Geldpolitik und die Steuerpolitik, betonte Hilbers. „Mischfinanzierungen sind dagegen nicht geeignet, zielgerichtet zu arbeiten.“ Hier bestehe die Gefahr, dass die Gelder nicht dort ankämen, wo sie wirklich benötigt würden. Gleichzeitig warnte der Finanzminister den Bund vor ungezügelten Ausgaben. „Man darf nur so viel aufwenden, um gut durch die Krise zu kommen, wie auch notwendig ist. Wir müssen uns sehr genau überlegen, was wir uns noch leisten können und wie wir zügig wieder zu ausgeglichenen Haushalten kommen.“ Der Diskussion um Steuererhöhungen oder Sondersteuern stehe er kritisch gegenüber.