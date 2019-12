Ingmar Vergau, Landesgeschäftsführer des Haus & Grund LandesverbandsBremen. (Haus & Grund)

Für regulierende Eingriffe in den Mietmarkt wird gesetzlich ein angespannter Mietwohnungsmarkt verlangt. Der ist in Bremen tatsächlich nicht gegeben. Nach jüngsten Einschätzungen der Baubehörde ist die Mietbelastung in den vergangenen Jahren gesunken. Diese Feststellung ergibt sich aus Aussagen der zuständigen Senatorin und hochrangiger Mitarbeiterinnen der Behörde.

Eine Mietbelastungsquote von 30 Prozent gilt als angemessen. In Bremen betrug die Quote laut Behörde im vergangenen Jahr 29,7 Prozent. Diesen Anteil des Nettoeinkommens zahlen Mieter durchschnittlich für ihre Bruttokaltmiete. Die Behörde beruft sich auf Zahlen des Statistischen Landesamtes. Vor vier Jahren betrug diese Quote noch 30,5 Prozent und lag damals schon deutlich unter den Belastungsquoten vergleichbarer Metropolen. In Bremen liegt die durchschnittliche Bestandsmiete unter sechs Euro. Ein Anlass für eine staatliche Regulierung des Mietmarktes durch Senkung der Kappungsgrenze von 20 auf 15 Prozent, Begrenzung der Miethöhe durch eine Mietpreisbremse oder einen Mietendeckel ist somit nicht gegeben.

Das Verhältnis der privaten Vermieter und der Mieter ist regelmäßig durch ein vertrauensvolles Miteinander geprägt. In privaten Mietverhältnissen werden die Mieten nur selten und wenn nur moderat erhöht. Dies ergibt sich aus einer Vermieterbefragung, die Haus & Grund Bremen im Jahr 2019 durchgeführt hat. In 55 Prozent der von der Umfrage erfassten Mietverhältnisse wurde die Miete seit Beginn des Mietverhältnisses nicht erhöht. Selbst wenn während langjähriger Mietverhältnisse die Miete meist einvernehmlich erhöht wird, werden die gesetzlichen Möglichkeiten regelmäßig nicht ausgeschöpft, sondern für beide Seiten vertretbare Lösungen gesucht.

Es ist unangemessen, dass die breite Masse der privaten Vermieter, die immerhin 80 Prozent des Wohnraumes zur Verfügung stellt, für einige wenige renditegierige schwarze Schafe mit flächendeckenden Regulierungsmaßnahmen bestraft wird. Private Vermieter sind in der Regel zufrieden, wenn sie mit den eingenommenen Mieten die Instandhaltung der Gebäude gewährleisten und einen kleinen Teil für ihre Altersversorgung zurücklegen können. Hohe Renditen werden in privaten Mietverhältnissen nicht erzielt.

Die Einführung eines Mietendeckels auch die Mietpreisbremse und Kappungsgrenzenverordnung sind nicht begründbar. Sowohl für die Ein-, als auch die Fortführung solcher Regulierungsinstrumente fehlen in Bremen schlüssige Argumente.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Landesgeschäftsführer des Haus & Grund Landesverband Bremen e.V.. Haus & Grund ist der mit Abstand stärkste Verband der privaten Haus- und Grundeigentümer.