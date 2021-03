Die Bremer Innenstadt, hier die Obernstraße. (Frank Thomas Koch)

Ist die planmäßige Aufteilung der Stadt nach Nutzungen aus heutiger Sicht eine Fehlentwicklung? Bedeutet Stadt nicht an sich eher ein Zusammen aller Funktionen, dicht verbunden? Und im Gelingen aller Verknüpfungen auf engstem Raum, in einer Schönheit des Ganzen wie seiner Einzelteile, dürften wir das Stadtbaukunst nennen? Beim Neuanfang nach dem Krieg wurden die Weichen gestellt. Unsere zu Beginn der 1960er-Jahre verabschiedete Baugesetzgebung bezeugt eigentlich im Kern heute noch die seinerzeit idealisierte Abkehr von der Stadt als homogene ­Struktur.

Der beklagte Zustand der Bremer Innenstadt ist nicht das Ergebnis einer inhärenten Logik urbaner Zentrumsentwicklung, sondern von Stadtplanung gemäß einem politischen und kulturellen Zeitgeist. Die von der damaligen Denkweise ausgehende Stadtentwicklung hatte sich allerdings sehr unterschiedlich durchgesetzt. Münster wurde wegen seines Wiederaufbaus belächelt, Hannover gelobt, als einzige Großstadt, die sich der Moderne zuwandte. Die Kasseler Treppenstraße galt als erste – viel gerühmte – Fußgängerzone mit modernem Antlitz. Manches hat sich hier in seiner Wertschätzung seitdem gewandelt.

Eine klassische Fußgängerzone ist aufgrund ihrer monokausalen Ausrichtung das Gegenteil von der nun für Bremen diskutierten verkehrsberuhigten Zone. Die sich entwickelnden Nutzungen werden im ersten Fall zunächst allein nach der Förderlichkeit für den Konsum bewertet. Als Stilblüte prominent ist die abgesägte Treppe in Erdgeschossen von Ladenlokalen und die dazugehörige Scheingardine in den Obergeschossen der Oldenburger Innenstadt. Zur Fußgängerzone gehört stets die Schnellstraße als Umgehung, wo der Passant den Autoverkehr nicht stören soll. Obern- und Martinistraße sind die komplementären Träger einer Verkehrsstrategie.

Entgegen dieser Regelung sollte mit der weitgehenden Beschränkung des Autoverkehrs eine Vielzahl von unterschiedlichen Nutzungen in den anliegenden Gebäuden ermöglicht werden. Der öffentliche Raum stünde ebenfalls in dieser Form für einen potenziell vielfältigen Gebrauch offen. ZTL (Zona Traffico Limitato) steht für Zone mit Verkehrsbeschränkung oder verkehrsberuhigte Zone in italienischen Städten. In den Innenstädten, die das ZTL-Prinzip weitgehend beispielhaft praktizieren, liegen selbstredend Verwaltungszentren, Rathäuser, Kirchen, Universitäten, Museen, Wohn- und Bürohäuser, sehr viel Einzelhandel und Gewerbe. Dies alles wird auch tagsüber erreicht und nicht nur zu Fuß.

Zur Person

Unser Gastautor

führt das Institut der Stadtbaukunst, ein Büro für Architektur und Städtebau in Berlin und ist Lehrstuhlinhaber für Städtebau an der Hochschule Bremen.