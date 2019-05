Bettina Sokol ist seit rund zehn Jahren Präsidentin des Landesrechnungshofs (Koch)

Frau Sokol, der Landesrechnungshof in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in einem Sonderbericht der Sozialausgaben des Landes gewidmet. Hat Ihr Haus das für Bremen auch schon getan?

Bettina Sokol: Nein, einen Sonderbericht haben wir nicht verfasst. Aber in allen Jahresberichten des Rechnungshofs finden sich auch Themen aus dem Sozialbereich.

Im vorletzten Jahr haben wir uns schwerpunktmäßig mit Zuwendungen beschäftigt. Dabei haben wir festgestellt, dass die Anträge und Nachweise nicht immer so sorgfältig bearbeitet oder geprüft werden, wie wir uns das wünschen würden. Oft waren Unterlagen unvollständig, sodass unklar blieb, ob Eigenanteile so geleistet wurden, wie es vorgeschrieben ist.

Vor allem bei der Verwendungsnachweisprüfung gab es deutliche Lücken. Es fehlte auch oft eine Übersicht, ob mit dem Geld tatsächlich bewirkt wurde, was bewirkt werden sollte. Im Sozialbereich speziell sind uns zusätzlich noch andere Versäumnisse aufgefallen.

Das Sozialressort hat Schwierigkeiten, die Gelder einzufordern, die es erstattet bekommen könnte, vom Bund oder von anderen Kommunen. Ein Beispiel sind Frauenhäuser: Wenn dort Frauen aus Niedersachsen unterkommen und versorgt werden, bezahlt das zunächst Bremen. Nicht immer wurde genug unternommen, um sich diese Leistungen aus Niedersachsen erstatten zu lassen.

Auch Zuzahlungen vom Bund – wie zur Unterkunft oder zu Heizkosten – schöpfte Bremen nicht aus. In vielen Fällen wurden Daten fehlerhaft erfasst. 2013 ließ sich Bremen so rund 200 000 Euro entgehen. Es gab auch Fälle, in denen nur eine Begutachtung fehlte – in Fällen von Erwerbsunfähigkeit – um Leistungen zurückzuerhalten. Manchmal wurde nicht genug getan, um bei vom Bund geförderten Projekten den Förderrichtlinien zu entsprechen. Auch da ist Bremen Geld entgangen.

Das kann so nicht gesagt werden, wir haben beides im Blick. Uns ist bewusst, dass Bremen besondere Problemlagen hat, die finanziellen Engagements bedürfen. Worauf die Menschen einen Rechtsanspruch haben, das müssen sie bekommen. Auch weitergehende sozialpolitische Entscheidungen stellen wir grundsätzlich nicht infrage. Dabei achten wir allerdings immer auch darauf, wo Bremen in der Bearbeitung und in den Abläufen besser werden kann, sodass ihm nicht so viel Geld entgeht.

Wir respektieren den Verantwortungsbereich der Politik. Es ist die Entscheidung der Bürgerschaft und des Senats, wie das Geld eingesetzt wird. Wir haben in unserem jüngsten Bericht beispielsweise auch nicht explizit gefordert, dass das Landespflegegeld abgeschafft wird, sondern darauf hingewiesen, dass es seinen ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllt, ja sogar zu sozialen Ungerechtigkeiten führt. Die von uns empfohlene Überprüfung dieser Leistung hat das Sozialressort zugesagt.

Zur Person

Bettina Sokol ist seit 2009 Präsidentin des Landesrechnungshofs. Sie war zuvor am Verwaltungsgericht

Bremen und am Bundesverfassungsgericht

tätig und Datenschutzbeauftragte Nordrhein-Westfalens.