Je besser wir den Klimawandel verstehen, desto deutlicher wird, dass die Besorgnis gar nicht groß genug sein kann. (dpa)

Schon länger ist klar: Bremen verfehlt sein von der SPD-Grünen-Koalition auch gesetzlich definiertes Ziel einer Minderung der Treibhausgasemissionen deutlich. Statt einer Reduktion um 40 Prozent bis 2020 wurden bisher knapp zehn Prozent erreicht und sehr viel mehr werden es auch nicht. Der zuständige Umweltsenator nennt als Ursachen vor allem gesellschaftliche Trends wie etwa unser aller Verkehrsverhalten und die politischen Rahmenbedingungen, die vor allem die Bundespolitik setzt.

Das stimmt natürlich, denn über die Förderung erneuerbarer Energien, ein Ende der Kohleverstromung oder die Verkehrspolitik entscheidet die Bundesebene. Wahr ist aber auch: Eine Debatte über das, was unsere Stadt beim Klimaschutz zusätzlich tun muss, bleibt bislang aus. Offensichtlich fragen sich in der lokalen Politik einige, ob es überhaupt schlimm ist, wenn man Klimaschutz in einer von sozialen Problemen und mangelhaften Bildungsinfrastrukturen gebeutelten Stadt hinten anstellt.

Die einzig seriöse Antwort hierauf lautet: Je besser wir den Klimawandel verstehen, desto deutlicher wird, dass die Besorgnis gar nicht groß genug sein kann. Die Folgen der Untätigkeit von heute trägt langfristig die ganze Gesellschaft – und die sozial Schwachen am stärksten. Anstatt Themen also gegeneinander auszuspielen, müssen wir Bereiche identifizieren, in denen Bremen auch heute handeln kann.

Ein zentrales Feld ist hier der Wohnungsbau. In den nächsten Jahren sollen – und müssen – in Bremen zahlreiche größere Projekte verwirklicht werden, um den Mangel an Wohnraum zu bewältigen. Mit diesen Neubauten wird jedoch für den Bereich Wohnen der Energieverbrauch für Jahrzehnte festgeschrieben. Das Ziel muss hier sein, in Deutschland bis 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu schaffen.

Deshalb ist es von herausragender Bedeutung, neue Gebäude so zu errichten, dass sie in Zukunft nicht mehr auf die Nutzung fossiler Ener­gieträger angewiesen sein werden. Das gilt erst recht, wenn ganze Quartiere neu entwickelt werden. Diesen Maßstab für nachhaltige und innovative Stadtentwicklung formuliert – fast wörtlich – der 2016 verabschiedete Klimaschutzplan 2050 der CDU/SPD-Bundesregierung.

Wenn Bremen also über seine Zukunft nachdenkt und der Stadtentwicklung Priorität einräumt, dürfen heute nicht Standards angewandt werden, die schon in wenigen Jahren veraltet sein werden. Ein völlig neues und großes Wohnquartier zum Beispiel auf der Galopprennbahn ist deshalb nur als ein Leuchtturmprojekt denkbar, in dem Klimaschutz und Nachhaltigkeit konsequent und ambitioniert umgesetzt werden.

Zur Person

Unser Gastautor Winfried Osthorst

ist Professor für Politik­management an der Hochschule Bremen mit Arbeitsschwerpunkt in der kommunalen Umwelt- und ­Klimapolitik.