Es wäre ein deutschlandweit einzigartiges Projekt: In Bremen wird untersucht, ob die Anzahl der Wahltage bei der Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr ausgeweitet werden kann. Damit befasst sich aktuell der Ausschuss zur Erhöhung der Wahlbeteiligung, der infolge der historisch niedrigen Wahlbeteiligung (50,2 Prozent) bei der zurückliegenden Bürgerschaftswahl eingesetzt wurde. Konkret steht die Idee im Raum, weiterführende Schulen mit Oberstufe und Berufsschulen eine Woche vor der Wahl für Stimmabgaben zu öffnen. Dadurch sollen vor allem Erstwähler stärker in den Fokus genommen werden. Zudem hätten auch alle anderen Wähler bei einer Umsetzung dieser Idee die Chance, ihre Stimme in den Schulen abzugeben.

An dem Diskussionsprozess sind mehrere Partner beteiligt. Impulsgeber der Wahl in Schulen ist die Bertelsmann-Stiftung – unter anderem sind auch der Landeswahlleiter Jürgen Wayand, mehrere senatorische Behörden sowie der Politikwissenschaftler Lothar Probst involviert. Im zuständigen Ausschuss kommt die Idee gut an: „Alle Fraktionen haben sich relativ offen gezeigt“, sagt der Ausschuss- und SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Tschöpe.

In Bremen dürfen Jugendliche seit 2011 an Bürgerschaftswahlen teilnehmen. Auffällig ist, dass die Wahlbeteiligung junger Menschen sozial stark gespalten ist. Diejenigen aus Elternhäusern, die in besseren Stadtvierteln liegen und deren Einkommen sowie Bildungsgrad hoch ist, nehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an Wahlen teil. „In einigen sozial schwächer gestellten Stadtteilen lag die Wahlbeteiligung 2015 bei unter 30 Prozent“, so Tschöpe.

Jüngere Wähler stärker ansprechbar

Mit der Wahl in Schulen wollen die Verantwortlichen vor allem Jugendliche stärker an das Thema Wahlen heranführen. Erstwähler sind in ihren vertrauten sozialen Strukturen stärker „ansprechbar und aktivierbar“ – anders als mit Anfang 20, wenn viele das Elternhaus und die Heimatstadt verlassen haben, heißt es im Konzeptpapier der Bertelsmann-Stiftung, das dem WESER-KURIER vorliegt. Demnach könnten durch die Ausweitung der Wahltage in den Schulen knapp 23 000 Jugendliche an insgesamt 46 Standorten im Land Bremen erreicht werden. „Aber auch alle anderen Wähler könnten diese Möglichkeit nutzen“, sagt Tschöpe.

Rein rechtlich handele es sich bei der Wahl in Schulen um eine vorgezogene Urnenwahl, auch Briefwahl an Ort und Stelle genannt. Dabei könnten Bürger ihre Stimmen in Briefwahlstellen abgeben, die wie konventionelle Wahllokale mit Wahlurne und Wahlkabine ausgestattet sind. Die Ausführung des Wahlaktes unterscheide sich de facto nicht von der konventionellen Urnenwahl. Der wesentliche Unterschied sei, dass die Wählerinnen und Wähler ihre Stimmzettel zusammen mit einer eidesstattlichen Versicherung in einem Umschlag in die Wahlurne werfen.

Doch so aufgeschlossen der Ausschuss und die Bertelsmann-Stiftung sind, es gibt auch Vorbehalte, die das Projekt scheitern lassen könnten, unter anderem von der Innenbehörde. Einer betrifft die Europawahl, die in Bremen am gleichen Tag wie die Bürgerschafts- und Beirätewahl stattfinden wird, ­voraussichtlich am 26. Mai 2019. „Das Bundesinnenministerium hat in diesem Zusammenhang seine Bedenken angemeldet“, sagt Björn Tschöpe.„Die Europawahl deshalb davon zu trennen und somit die Bürger zweimal zur Wahl zu bewegen, halte ich nicht für zielführend“, sagt er.

Noch größere Vorbehalte hat Bremens Landeswahlleiter Jürgen Wayand. Er glaubt, dass Bremen ein solches Projekt personell gar nicht stemmen könnte. „Pro Briefwahllokal bräuchte man vier Mitarbeiter der Verwaltung. Wo soll man die bei den vielen Standorten alle herbekommen?“, fragt er. Bremen habe schon Probleme das Personal für den regulären Wahltag zusammenzubekommen. Außerdem müsse die Technik sicherstellen, dass keiner der Bürger doppelt wählen geht und sie aus dem Wählerverzeichnis ausgetragen werden. Wayand sieht in dem Projekt auch noch ein Problem grundsätzlicher Natur. „Da man mit den Schülern einen Bevölkerungsanteil ganz besonders anspricht, wird der Gleichheitsgrundsatz verletzt“, sagt er. Laut Wayand würden die zusätzlichen Wahltage mehr als eine Million Euro kosten. Die Bertelsmann- Stiftung geht in ihrer Vorlage von knapp 300 000 Euro aus.

Politikwissenschaftler Lothar Probst tendiert indes eher zu einem Modellversuch. „Anhand ausgewählter Schulen in verschiedenen Stadtteilen könnte man testen, was das Ganze überhaupt bringt“, sagt er. Probst hat zudem in dem Ausschuss bereits angemahnt, die Parteien sollten die Schuld der geringen Wahlbeteiligung nicht immer bei den Bürgern suchen. „Stattdessen sind die Parteien gefragt, einen spannenden Wahlkampf zu führen und Themen klar herauszuarbeiten.“ Dass Bremen bei der anstehenden Bürgerschaftswahl erneut mit einer so niedrigen Wahlbeteiligung zu kämpfen hat, glaubt der Politikwissenschaftler nicht. Die Situation habe sich seit 2015 verändert. Es sei nicht mehr selbstverständlich, dass Rot-Grün in Bremen die Mehrheit bekomme. „Außerdem wird in der Gesellschaft wieder mehr über Politik diskutiert. Dazu hat auch die Entwicklung der AfD beigetragen“, so Probst weiter.

Wie es tatsächlich mit dem Vorschlag der Bertelsmann-Stiftung weitergeht, wird in den kommenden Wochen entschieden. Der Ausschuss für die Erhöhung der Wahlbeteiligung will sich spätestens im Juni noch einmal mit allen Beteiligten über die möglichen Optionen verständigen. Was die Bertelsmann-Stiftung von der Kritik an den Vorschlägen hält, blieb noch unklar. Der Zuständige war bis zum Sonntagabend nicht erreichbar.