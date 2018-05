Es hat sich auch 2018 an der grundsätzlichen Art, wie Bremen mit Abschiebungen umgeht, nichts geändert. (dpa)

Um ausländische Gefährder, Schwerverbrecher und Intensivtäter schneller abschieben zu können, wurde in der Bremer Innenbehörde ein neues Referat eingerichtet – die „Zentralstelle Rückführungen“. Am 7. Mai hat die Dienststelle ihre Arbeit aufgenommen. Neun Tage später stand für sie die erste Abschiebung an: die eines 31-jährigen Tunesiers, der wiederholt Diebstähle begangen hatte und unter falschen Namen in Bremen lebte.

Abschiebungen von Gefährdern, die noch keine Straftat begangen haben, seien eine hoch komplizierte Rechtsmaterie, erläutert Behördensprecherin Rose Gerdts-Schiffler mit Blick auf mehrere Fälle aus dem vergangenen Jahr. Besonders deutlich wurde dies im Fall des 37-jährigen Algeriers Oussama B., mit dem sich 2017 rund 20-mal die unterschiedlichsten Gerichte beschäftigten, bevor er dann Anfang 2018 tatsächlich abgeschoben werden konnte.

„Wir brauchen deshalb für solche Fälle Spezialisten, die geübt in solchen Verfahren sind.“ Wobei „solche Fälle“ nicht nur Risiko-­personen meint, denen die Sicherheitsbehörden terroristische Anschläge zutrauen, sondern ausdrücklich auch erheblich straffällig gewordene Ausländer. „Denn wenn deren Heimatländer sie nicht aufnehmen wollen, haben wir Probleme“, sagt Gerdts-Schiffler.

Deshalb wurde die Zentralstelle Rückführungen als dritte Ausländerbehörde neben den beiden bereits in Bremen und Bremerhaven bestehenden eingerichtet. Durch weniger Informations- und Reibungsverluste sowie die vereinfachte Zusammenarbeit mit Bundes- und Landesbehörden sollen als besonders gefährlich eingestufte Personen künftig häufiger und schneller abgeschoben werden können.

Für die „normalen“ Rückführungen abgelehnter Asylbewerber bleiben die beiden bisherigen Ausländerämter zuständig. Den ersten Arbeitsnachweis hat die neue Dienststelle, der sechs Mitarbeiter angehören, bereits erbracht. Mitte Mai konnte ein 31-Jähriger nach Tunesien abgeschoben werden, sagt die Behördensprecherin.

Der Mann sei ein polizeibekannter Mehrfachtäter, habe allerdings unter einem falschen Namen in Bremen gelebt. Vor Kurzem habe man nun mithilfe von Fingerabdrücken seine wahre Identität herausgefunden und festgestellt, dass es sich bei dem Mann um einen abgelehnten Asylbewerber handelte, der ausreisepflichtig war.

Am Ende der Tabelle

Im neuen Referat 24 wurden daraufhin innerhalb einer guten Woche alle weiteren notwendigen Schritte in die Wege geleitet, erläutert Gerdts-Schiffler. Von den Anträgen auf vorläufigen Freiheitsentzug und spätere Abschiebehaft über den Kontakt zu seinem Heimatland und die Beschaffung von Passersatzpapieren bis hin zur Buchung des Fluges und der erforderlichen Absprache mit der Bundespolizei.

Ungeachtet dessen hat sich auch 2018 an der grundsätzlichen Art, wie Bremen mit Abschiebungen umgeht, nichts geändert. In einer Drucksache für den Deutschen Bundestag, die die Zahl der Abschiebungen im ersten Quartal 2018 nach Bundesländern auflistet, findet sich Bremen mit 15 Abschiebungen weiterhin am Ende der Tabelle.

Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen mit 1631 Abschiebungen. Niedersachsen liegt mit 407 Abschiebungen an fünfter Stelle, für die Stadtstaaten Berlin und Hamburg sind 324 und 120 Abschiebungen aufgelistet. Direkt vor Bremen rangiert das Saarland mit 65.

Auf freiwillige Ausreise setzen

„Offensichtlich wird in Bremen deutlich seltener von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis abzuschieben, als in allen anderen Bundesländern“, kommentiert der innenpolitische Sprecher der CDU, Wilhelm Hinners, diese Zahlen. Dies sei nicht zuletzt vor dem Hintergrund der dadurch entstehenden Kosten zu kritisieren.

Zumal bekanntermaßen schon die erforderlichen Integrationsaufgaben für Menschen mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht in Bremen erhebliche Probleme bereiteten und umfangreiche Ressourcen erforderten. In der Innenbehörde verteidigt man dagegen die seit Jahren niedrigen Abschiebezahlen mit dem Hinweis darauf, dass Bremen bei abgelehnten Asylbewerbern verstärkt auf die freiwillige Ausreise setze und daher nur in wenigen Fällen abschieben müsse.

2017 reisten demnach 254 abgelehnte Asylbewerber freiwillig aus. Abgeschoben wurden im vergangenen Jahr 81 Personen, darunter 26 Straftäter. Im zweiten Quartal 2018 wurden laut Innenbehörde bislang drei Menschen abgeschoben, bis Ende des Monats sind zwölf weitere Abschiebungen geplant.