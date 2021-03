Mit dem Vakzin von Astra-Zeneca wird wieder geimpft. (Matthias Bein/dpa)

Nach der Entwarnung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA im Fall des Impfstoffs Astra-Zeneca hat Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) einen uneingeschränkten Einsatz des Vakzins angekündigt. Die Erstimpfungen mit dem Präparat sollen an diesem Freitag wieder aufgenommen werden, sagte Bovenschulte dem WESER-KURIER. Das EMA-Votum sei „eine gute Entscheidung“, da der Nutzen die Risiken übersteige. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will die abgesagten Impftermine schnellstmöglich neu ansetzen lassen. Astra-Zeneca werde dringend benötigt und sei ein elementarer Teil des Impfplans. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Impfungen mit dem Präparat in Deutschland am Montag vorerst gestoppt. Auch andere Länder setzten die Impfungen aus. Am Donnerstagabend gab Spahn wieder grünes Licht für das Vakzin.