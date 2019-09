Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erhofft sich durch die Reformen eine Entlastung der Notaufnahmen. (Jörg Carstensen /dpa)

Aus für die bekannte Notrufnummer 112? Weniger Rettungswachen und längere Wartezeiten bei Schlaganfall oder Herzinfarkt? Niedersachsens Landkreise schlagen Alarm – sie lehnen die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante Reform der Notfallversorgung vehement ab. Nach Spahns Willen sollen Rettungsdienste und ärztliche Notfallversorgung zusammengelegt werden. „Das kann niemals im Leben gut gehen“, warnt der Vizepräsident des Niedersächsischen Landkreistages (NLT), Göttingens Landrat Bernhard Reuter. „Es geht hier um Menschenleben.“

Skeptisch zeigen sich nicht nur die Landkreise. Auch Bremens Innensenator Ulrich Mäurer und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) sind keineswegs überzeugt von den Plänen. Rückendeckung erhält der NLT für seine Kampagne „Rettet die Rettungsdienste“ von Pistorius. Es sei nicht erkennbar, welche Vorteile eine Zentralisierung des Rettungsdienstes für Patienten und Versorgungssicherheit hätte, erklärt ein Sprecher in Hannover.

Übervolle Klinikambulanzen und Probleme bei der hausärztlichen Versorgung nachts und am Wochenende drängen den Bundesgesundheitsminister zum Handeln. Er verspricht sich von der Fusion mit den Rettungsdiensten unter dem Dach der Krankenkassen eine Entlastung der Notaufnahmen. Gemeinsame Leitstellen sollen klären, ob ein Patient als lebensbedrohlicher Notfall sofort ins Krankenhaus kommt, der Bereitschaftsdienst übernimmt oder eine normale Sprechstunde später reicht. Dazu will der Minister die Telefonnummern des bisher von den Stadtstaaten und Kommunen organisierten Rettungsdienstes (112) und der Ärztebereitschaft (116 117) zusammenlegen.

„Der Gesundheitsminister therapiert den falschen Patienten“, kritisiert Landrat Reuter. „Statt die ambulante Notfallversorgung auf Spur zu bringen, wird ein sehr gut funktionierender Rettungsdienst gefährdet.“

Es gibt durchaus Handlungsbedarf

In der Bremer Innenbehörde, die für den Rettungsdienst im Zwei-Städte-Staat zuständig ist, steht man den Plänen des Bundesgesundheitsministers zwar nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Manches davon sei aber nicht praktikabel. Tatsächlich funktioniere das Miteinander von ambulanter und stationärer Notfallversorgung seit Jahren nicht optimal, sagt Behördensprecherin Rose Gerdts-Schiffler. Insofern gebe es durchaus Handlungsbedarf.

Unverständlich sei jedoch, warum der Gesundheitsminister mit seinen Reformplänen in die Kompetenzen und Organisationshoheit der Länder eingreifen und bei der Finanzierung der neuen Strukturen die Länder zur Kasse bitten wolle. Schließlich handele es sich bei der Notfallversorgung um eine Leistung, „die bisher von der Krankenversicherung getragen wird und auch künftig zu tragen ist“, so Gerdts-Schiffler. Dieser Teil von Spahns Gesetzentwurf werde von Bremen „ausdrücklich nicht“ unterstützt.

Rettungsdienste sind bisher Ländersache, verantwortlich für die schnelle Notfallrettung binnen 15 Minuten durch Feuerwehren oder Hilfsorganisationen sind in Niedersachsen die Kommunen. Städte und Kreise bestimmen Zahl und Lage der Leitstellen und Rettungswachen, sie wählen auch die Fahrzeuge aus. Spahn will diese Aufgaben per Grundgesetzänderung dem Bund zuschlagen und auf die Krankenkassen übertragen. Investitions- und Vorhaltekosten sollen aber weiter Länder und Kommunen tragen.

„Diesem Verschiebebahnhof, der ein funktionierendes System zum Einsturz bringt, werden wir uns mit aller Macht entgegenstemmen“, kündigt NLT-Vizechef Reuter Widerstand an. Die Bremer Innenbehörde fordert, „die bestehenden Probleme tatsächlich zu lösen und nicht lediglich den Ländern die Regelungskompetenz zu entziehen und ihnen zeitgleich den wesentlichen Teil der Kosten zusätzlich überzustülpen“.

Auch zur Frage, wie die Rettungsleitstellen künftig aufgestellt sein sollen, hat Senator Mäurer konkrete Vorstellungen. Notwendig ist laut Gerdts-Schiffler eine Kooperation mit dem kassenärztlichen Notdienst, „damit die Patienten in die Versorgungsschiene gesteuert werden können, wo ihnen adäquat ge­holfen werden kann“. Allerdings dürfe es dadurch nicht zu einer Beeinträchtigung der Notfallrettung und der zentralen Rolle der Leitstellen für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr kommen. Genau das sei aber bei einer zwangsweisen Integration des kassenärzt­lichen Notdienstes zu befürchten. Von der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen, die den Notdienst der niedergelassenen Ärzte ­betreibt, war keine Stellungnahme zu er­halten.