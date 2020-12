Carsten Meyer-Heder, der Bremer CDU-Chef, spricht sich für Jens Spahn als Kanzlerkandidaten und Norbert Röttgen als Parteichef aus. (MICHAEL KAPPELER)

Bremens CDU-Chef Carsten Meyer-Heder wünscht sich Jens Spahn als Kanzlerkandidaten der CDU. „Wenn ich es mir aussuchen würde: Herr Röttgen macht den Parteichef und Jens Spahn wird Kanzlerkandidat“, sagte Meyer-Heder dem Nachrichtenportal „The Pioneer“ (Dienstag). Spahn sei durchsetzungsfähig und habe in der Pandemie gezeigt, dass er mit Fehlern umgehen könne. Diese Fehlerkultur sei etwas, das der Politik insgesamt komplett fehle, sagte Meyer-Heder. Auch Röttgen mache eine gute Arbeit.

Friedrich Merz hingegen treibe die Grünen in eine Koalition mit SPD und Linken. „Mit ihm kann ich mir nicht vorstellen, dass Schwarz-Grün funktioniert“, sagte Meyer-Heder. Bei der Landtagswahl 2019 in Bremen erreichte Meyer-Heder als Spitzenkandidat, dass die CDU erstmals in Bremen zur stärksten Kraft wurde. Doch weil sich SPD, Grüne und Linkspartei zusammentaten, blieb die Union im kleinsten Bundesland in der Opposition.