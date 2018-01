Die Bremer Schuldenuhr (Archivbild). (Christina Kuhaupt)

An dem Tag, an dem Bremens Schuldenuhr angehalten wird, dürfen die Sektkorken knallen, nicht allein im Finanzressort, in Parlament und Rathaus, sondern auch bei Eltern. Sie können darauf hoffen, dass ihre Kinder und Enkel die Ahnen nicht verfluchen, weil sie ihnen Schulden hinterlassen haben, für deren Zinslasten redensartlich in diesem Fall junge Bremer lange werden stricken müssen. Es handelt sich zwar um öffentliche, nicht um private Schulden, aber dieses Erbe lässt sich nicht ausschlagen. Es wird einem in die Wiege gelegt.

Es ist müßig, zu wägen, wie viel Eigenanteil an diesem unbestreitbaren Erfolg der rot-grüne Senat und seine Finanzsenatorin für sich reklamieren können. Vorgänger im Amt mögen neidisch darauf schielen, dass nun etwas zu glücken scheint, was jahrelang mit mehr oder weniger Elan, jedoch durchweg vergeblich versucht wurde. Tatsache ist, dass die Schulden aller Voraussicht nach nicht mehr wachsen werden. Fakt ist, dass noch vor wenigen Jahren fast unmöglich schien, dass das Land einen Weg findet, sich aus der Schuldenspirale zu befreien. Dass sich Bremen schon viel früher selbst eine Art von Schuldenbremse hätte auferlegen müssen, daran beißt, um im Bild zu bleiben, die Kröte keinen Faden ab. Doch dazu fehlte es an Vielem: an Mut, an Entschlossenheit, auch an der Sorte Verantwortungsbewusstsein, das über viele Jahre hinausreicht und nicht da abbricht, wo das eigene politische Engagement sein Ende findet.

Es hätte anders ausgehen können

Gewiss, hinterher ist immer schlau schnacken oder: Wenn das Wörtchen Wenn nicht wär‘, wär‘ das Land Bremen nicht Schulden-Milliardär. Ob Space Park, Musical-Theater oder Bremer Landesbank, es hätte anders ausgehen können. Wenn die Lohnsteuerzerlegung nicht . . ., wenn die Werften- und die Stahlindustrie nicht . . . , wenn der Speckgürtel nicht und der Kanzlerbrief . . . Der Zwei-Städte-Staat leidet unter strukturellen Erschwernissen, er ist gegenüber anderen Ländern benachteiligt. Aber es gab auch eigene kapitale Fehleinschätzungen. Dass es den Politikern des kleinsten Bundeslands überhaupt immer wieder glückte, Verständnis und finanzielle Unterstützung einzuwerben, ist alle Ehren wert.

Wer indes meint, die finanzielle Krise sei bezwungen, der irrt. Das eine ist, eine Krise zu überstehen, etwas anderes, sie zu überwinden. Wer das für sich in Anspruch nehmen will, muss Lehren aus der Krise ziehen. Schon bald wird sich zeigen, ob Bremens Politiker dazu in der Lage sind. Es warten Verführungen von geradezu monströsem Ausmaß. Nächstes Jahr wird gewählt, und die Wahlen bereiten gerade in Bremen, gerade im Jahr 2019 die Bühne zu einem bizarren Schauspiel: Da es für Rot-Grün ausgesprochen knapp werden könnte, ist das Risiko groß, sich zu teuren Wählergeschenken verleiten zu lassen, um im Amt bestätigt zu werden, damit man auch künftig einen, wenn auch gemäßigten Sanierungskurs einhalten kann.

Mehr zum Thema Wie Bremen zum Haushaltsnotlageland wurde Bis Anfang der 1970er-Jahre gehörte Bremen zu den Geberländern im Länderfinanzausgleich. Doch nach ... mehr »

Wie maßvoll er ausfallen kann, ist längst nicht ausgemacht. Die Niedrigzinsphase kann enden, die Steuereinnahmen können sinken, die Bildungsaufgaben und -ausgaben weiter steigen und die Zinslasten bleiben zunächst hoch. Vor diesem Hintergrund müssen die etwa 400 Millionen Euro betrachtet werden, die Bremen von 2020 an aus dem neuen Finanzausgleich erhalten wird. Das ist selbstredend eine Menge Geld, schmilzt aber angesichts der finanziellen Unwägbarkeiten und gegenüber den über Jahre aufgehobenen Wünschen und aufgeschobenen Sanierungsarbeiten deutlich zusammen.

In den vergangenen Jahren wurde der Katalog der bremischen Vokabeln um „Haushaltsnotlage“ samt der Erweiterung „extrem“ und der Redewendung „Bremen hat kein Speck mehr auf den Knochen“ samt Variationen erweitert. Was versteht man im Land der Speckflagge unter Speck? Wenn der Rechnungshof in schöner Regelmäßigkeit im Verwaltungsdschungel kuriose Blüten entdeckt, die Geld kosten, ist das kein Speck? Wenn die Vermeidung einer sachlichen Diskussion über die finanzielle Ausstattung Bremerhavens aus politischer Rücksichtnahme zu Unverhältnismäßigkeiten führt, ist das kein Speck?

Wer in den vergangenen Jahren nicht beherzt genug war, auch solche alten Zöpfe abzuschneiden, wird es auch nicht tun, wenn die Finanzlage besser und der Druck kleiner sind. Im Gegenteil: Wer hier schweren Herzens eine Ausnahme macht, wer da aus politischen Gründen ein Auge zudrückt, sieht nicht, wie neue Zöpfe wachsen und ist ratzfatz wieder da, wo er nie mehr hinwollte.