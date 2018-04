Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat der Politik eine Frist für eine Grundsteuer-Reform gesetzt. (dpa)

Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) hat wie die Vertreter anderer am Prozess beteiligter Länder mit einem Auftrag zur Grundsteuer-Reform aus Karlsruhe gerechnet. „Das war – erwartungsgemäß – eine ordentliche Klatsche für die Länder Bayern und Hamburg, die eine Reform bislang blockiert haben“, sagte sie gegenüber dem WESER-KURIER. „Das Bundesverfassungsgericht hat klar gemacht, was Bremen seit ungefähr zehn Jahren sagt: Eine neue Regelung ist unausweichlich, die jetzige ist verfassungswidrig, sie verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz und ist ungerecht.“ Die Bundesregierung müsse schleunigst handeln. „Bremen wird sich daran konstruktiv beteiligen“, versicherte die Finanzsenatorin.

Mehr zum Thema Urteil in Karlsruhe Einheitswerte für Grundsteuer verfassungswidrig Die Vorschriften für die Einheitsbewertung zur Berechnung der Grundsteuer in Westdeutschland sind ... mehr »

„Eine Reform war seit Jahren überfällig“, sagt auch Ingmar Vergau, Geschäftsführer von Haus & Grund Bremen. Entsprechend habe ihn das Karlsruher Urteil nicht überrascht. Allerdings sei erstaunlich, mit welchem Tempo die Reform angegangen werden müsse. Die Regierung habe sich gerade erst gefunden, der Zeitrahmen bis Ende 2019 sei „sehr sportlich“. Der Verein Haus & Grund plädiert unter anderem für eine deutliche Vereinfachung, „bei der es nicht zu drastischen Verwerfungen oder neuen Ungerechtigkeiten kommt“, ob für Eigentümer oder Mieter, so Vergau. Dazu bietet sich laut Haus & Grund das sogenannte marktunabhängige Bewertungsmodell ein, das auf der Grundstücksgröße und dem Nutzwert basiert und von der Interessenvertretung privater Immobilien-Eigentümer gefordert wird.

14-Länder-Modell favorisiert

Linnert und der Senat sehen das anders. Sie votieren für das „Kostenwertmodell“, dem eine Mischung aus Boden- und Gebäudewert zugrunde liegt. „Ein Grundstück ist vornehmlich so viel wert, wie das, was darauf steht“, entsprechend halte sie auch von neuen Ideen wie einer Bodenwertsteuer wenig, so Linnert. Bremen halte an dem bestehenden 14-Länder-Modell fest, „das auf der Basis von vielen Kompromissen zustande gekommen ist, die auch wir eingegangen sind. Das sollten wir zu Ende bringen“.

Dass die vorherige Große Koalition keinen Entwurf vorgelegt habe, „grenzt an Arbeitsverweigerung“, kommentiert Lencke Steiner, FDP-Fraktionschefin in der Bürgerschaft, das Karlsruher Urteil. „Ich hoffe, die neu aufgelegte Große Koalition arbeitet schneller als ihre Vorgängerin.“ Der FDP sei wichtig, dass die Neubewertung aufwandsneutral ausfalle; womöglich müssten höhere Belastungen durch den Hebesatz ausgeglichen werden. Auch Jens Eckhoff, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, begrüßt das Urteil. „Als Haushaltsnotlageland kann sich Bremen keine steuerlichen Ausfälle leisten“, die Neuregelung müsse jedoch sozial verträglich sein.

Mehr zum Thema Fragen und Antworten Was bedeutet das Urteil zur Grundsteuer? Das Bundesverfassungsgericht hat die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer in Westdeutschland ... mehr »

Die Sorge, dass die Grundsteuer über kurz oder lang ganz wegfallen könnte, wie es in Bayern diskutiert wird, ist nach Angaben von Linnert nicht ganz zerstreut. Falls bis Ende 2019 keine Einigung zustande kommt, entbehre die Grundsteuererhebung ihrer gesetzlichen Grundlage. Bremen sowie das Gros der anderen Länder und Kommunen seien indes auf die Einnahmen angewiesen, das habe das Verfassungsgericht auch mehrfach unterstrichen. Laut Finanzressort betrugen die Einkünfte aus der Grundsteuer B im Jahr 2017 in der Stadt Bremen fast 166 Millionen Euro, damit rund 18,5 Prozent der kommunalen Steuereinnahmen; in Bremerhaven waren es etwa 31,6 Millionen.