Frank Magnitz suggeriert, dass sich die Bundesregierung nur dann zu Wort meldet, wenn Migranten zu Schaden kommen. (Frank Thomas Koch)

Nach den Ausschreitungen in Chemnitz haben sich Bremer Politiker der AfD mit den rechten Demonstranten solidarisiert. Neben Frank Magnitz, Bundestagsabgeordneter und Sprecher des Bremer Landesverbands der AfD, äußerte sich auch Alexander Tassis, der für die AfD als Abgeordneter in der Bürgerschaft sitzt. Per Twitter hat Magnitz die zentralen Botschaften etwa von AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen oder der Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel geteilt, aber auch eigene Positionen veröffentlicht.

Am Montag versah er in einem Tweet verschiedene Städtenamen mit einem Hashtag, neben denen er verschiedene Namen von deutschen Gewaltopfern auflistete. Dahinter jedes Mal die Worte „BReg schweigt“. Bei dem Hashtag Chemnitz mit dem Zusatz „Opfer: Migranten“ folgt ein „BReg ist bestürzt“. Magnitz suggeriert damit, dass sich die Bundesregierung nur dann zu Wort meldet, wenn Migranten zu Schaden kommen.

„Eine derartige Anteilnahme des Establishments hätte man sich nach jedem Messermord, nach jeder Vergewaltigung, nach jeder Körperverletzung seitens Merkels ‚Schutzbefohlener‘ gewünscht“, teilt er per Twitter aus und schiebt nach: „Deutsche Opfer, fremde Täter“. Magnitz schreibt außerdem, das „Juste Milieu“ – sinngemäß Establishment –, womit er vermutlich einen Großteil der Medien und der Bundesregierung meint, habe wegen Chemnitz Schaum vor dem Mund.

„Der auslösende Mord interessiert sie nicht die Bohne, wenn aber ein paar Verwirrte den Hitlergruß zeigen, brechen bei ihnen die Dämme“, schreibt Magnitz. Am Donnerstag fügte er hinzu, dass Chemnitz kein Problem mit Rechten habe, sondern ein Problem mit Ausländern. Das für kommenden Montag geplante Konzert gegen Rechts, bei dem unter anderem die Toten Hosen, Kraftklub und K.I.Z in Chemnitz auftreten, nennt der AfD-Abgeordnete in einem weiteren Tweet ein „Stelldichein der Staatskünstler“.

Der Bürgerschaftsabgeordnete Alexander Tassis (AfD) hat sich ebenfalls in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Auf Facebook kritisierte der in Griechenland geborene Tassis am Montag Politiker und Journalisten: „Wir patriotischen Migranten wehren uns gegen die unsägliche Politik und die Berichterstattung“. „Alle Gesinnungsdeutschen stehen geeint zusammen“, schrieb er.

Am Mittwoch nutzte Tassis seine Redezeit in der Bremischen Bürgerschaft dazu, sich mit den Chemnitzer Demonstranten zu solidarisieren. Auf Facebook hat er den Link zu der Aufzeichnung seines Redebeitrags unter dem Titel „Ich stehe zu Chemnitz und unseren Brüdervölkern“ geteilt. „Die Bürger von Chemnitz hier in einer Sprache zu beleidigen, die selber schon wieder Hetze darstellt, verwahre ich als Erstes“, sagte Tassis.

Auch kündigte er an, vermutlich am Sonnabend nach Chemnitz fahren zu wollen. Dort möchte er sich einreihen „in die Demonstrantenreihe, die ich von hier aus dem Bremer Landesparlament herzlich grüße als mutige Bürger, die nicht mehr hinnehmen wollen, dass Merkels Goldstücke hier machen können, was sie wollen“. Chemnitz sei – genauso wie Ungarn und Italien, die sich gegen Merkels Flüchtlingspolitik im Mittelmeer wehrten – ein „Hoffnungszeichen für Europa“.