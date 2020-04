Schlammmassen haben in Brumadinho starke Zerstörungen angerichtet, viele Menschen getötet und diese Straße unter sich begraben. (Rodney Costa)

Am 25. Januar 2019 brach der Staudamm einer Eisenerzmine am Rande der brasilianischen Kleinstadt Brumadinho. 272 Menschen starben, als sich eine Lawine aus mehreren Millionen Kubikmetern giftigem Schlamm ihren Weg kilometerweit vom Auffangbecken der Mine in Richtung Stadtkern bahnte und schließlich in einem Fluss endete. Das Ökosystem des Flusses gilt seither als zerstört. Es war einer der verheerendsten Dammbrüche der Geschichte.

Mittlerweile läuft die juristische Aufarbeitung des Unglücks. Nicht nur in Brasilien selbst, sondern seit Ende letzten Jahres auch in Deutschland. Es geht um Bestechung, fahrlässiges Herbeiführen einer Überschwemmung und fahrlässige Tötung. Denn die Stabilität des Dammes war im September 2018, vier Monate vor dem Bruch, von einer brasilianischen Tochtergesellschaft des TÜV Süd zertifiziert worden. Mittlerweile wird deshalb gegen einen Manager des Mutterkonzerns ermittelt, der die Zertifizierung angeordnet haben soll.

Aufsichtspflichten verletzt

Und gegen einen Anwalt, der beim TÜV Süd die Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen überwachen sollte, die sogenannte Compliance. Und auch die Rolle des Unternehmens selbst wird untersucht. Es soll seine Aufsichtspflichten verletzt und so das möglicherweise strafbare Verhalten seiner Mitarbeiter erst ermöglicht haben. Beim TÜV Süd läuft seit über einem Jahr eine interne Revision des Falles. Offizielle Ergebnisse gibt es noch nicht. Die Untersuchung nehme „erhebliche Zeit in Anspruch“, heißt es. Trotzdem sei man überzeugt, „keine juristische Verantwortung für dieses Unglück“ zu tragen.

Vor dem Bremer Strafrechtler Bernhard Docke liegt ein Ordner mit Unterlagen zu dem Fall. Er enthält E-Mails, Zeitungsberichte und Erklärungen des Bergbauunternehmens Vale, das den Damm betrieben hatte. Es sind nur einige der Dokumente, die der Münchener Staatsanwaltschaft übergeben wurden. Eine Strafanzeige, drei Leitz-Ordner dick, erreichte die Ermittlungsbehörde Mitte Oktober. Docke ist einer von drei Rechtsanwälten in Deutschland, die Hinterbliebene von Opfern in Deutschland juristisch unterstützen. Zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Misereor und der Menschenrechtsorganisation ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights) haben sie Anzeige gegen den TÜV Süd in Deutschland erstattet.

Der Bremer Anwalt Bernhard Docke (MATTHIAS HOLTHAUS)

Bisher hat Bernhard Docke noch keine Einsicht in die Akten der Staatsanwältin, die den Fall bearbeitet, nehmen können. Doch das, was durch das laufende Gerichtsverfahren in Brasilien bereits zutage kam, ist ihm bekannt. Deshalb nennt er das Unglück „katastrophal“ und die Versäumnisse des TÜV Süd „offensichtlich und haarsträubend“. Und tatsächlich wiegen die Vorwürfe gegen das deutsche Zertifizierungsunternehmen schwer: E-Mails zwischen brasilianischen TÜV-Mitarbeitern und dem auch in Deutschland beschuldigten Manager sollen nicht nur belegen, dass dem TÜV Süd bekannt war, dass der Damm nicht die erforderlichen Stabilitätskriterien erfüllt hatte, sondern auch, dass trotz dieses Wissens das Sicherheitszertifikat ausgestellt wurde – um Folgeaufträge für die TÜV-Tochter bei einem der größten Bergbauunternehmen der Welt zu sichern. „Dieser Auftrag sollte ein Türöffner für weitere sein“, sagt Docke. „Das deutet hin auf korruptionsbedingte Erblindung gegenüber sicherheitsrelevanten Realitäten – mit katastrophalen Auswirkungen.“

Tragödie hätte verhindert werden können

Für ihn und seine Mandantinnen ist klar: Die Tragödie hätte verhindert werden können. Zwar ist unklar, ob es geglückt wäre, den Damm rechtzeitig vor seinem Bruch zu stabilisieren. Aber viel spricht dafür. Insbesondere, weil bis dahin noch Sprengungen stattgefunden haben sollen, um den Bergbau in einer Nachbarmine voranzubringen. Die damit verbundenen Erschütterungen könnten den Dammbruch beschleunigt haben. In jedem Fall aber, sagt Bernhard Docke, hätte man die Arbeitskräfte und die Menschen in der Umgebung evakuieren können. Und zwar solange, bis klare Verhältnisse bestanden hätten. „Das wäre ein großer wirtschaftlicher Eingriff gegenüber Vale und gegenüber den ansässigen Menschen gewesen“, sagt er, „aber man hätte Leben retten können.“

Das Verfahren gegen den TÜV Süd soll nun auch in Deutschland klären, ob die beschuldigten Mitarbeiter und das Unternehmen selbst eine direkte Verantwortung für den Bruch des Dammes tragen. Aus Sicht der Anzeigenstellerinnen würde ein Strafverfahren aber noch mehr bedeuten: „Es geht darum, dass ihr Unglück nicht schicksalhaft war, sondern durch Straftaten herbeigeführt wurde“, erklärt Docke. „Und sie sollen das Gefühl haben, dass die Verantwortlichen sich dafür strafrechtlich verantworten müssen.“ Aber es geht nicht nur um Genugtuung, sondern um mehr: um Schadensersatz, Schmerzensgelder und Unterhaltszahlungen. Denn viele Familien haben mit dem Tod ihrer Angehörigen auch ihre Hauptverdiener verloren. Deshalb soll ein möglicher Prozess im Ergebnis auch die Versorgung der Hinterbliebenen sicherstellen – nicht nur die der Anzeigenstellerinnen, sondern die aller Betroffenen. Denn sie könnten sich als Nebenkläger an einem möglichen Verfahren beteiligen. „Es wird perspektivisch sicherlich versucht werden, eine Ausgleichsregelung für alle Opfer zu finden und nicht nur diejenigen, die mit einer Anzeige vorgeprescht sind, zu privilegieren“, erklärt Docke deshalb.

Wann jedoch eine Anklage erhoben werden könnte, ist völlig unklar. „Es ist nicht absehbar, wie lange es bis zu einer Entscheidung dauert“, sagt Docke. Die Reise einer Delegation von deutschen Ermittlern nach Brasilien, von der er sich „einen richtigen Schub“ erhofft, ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus verschoben worden – mindestens bis in den Herbst. Doch davon wollen sich die Brasilianerinnen und ihre Anwälte nicht entmutigen lassen. Sie sind zuversichtlich, denn die Ermittlungen sind angelaufen, der Rechtshilfeverkehr, die Zusammenarbeit von deutschen und brasilianischen Ermittlungsbehörden, ist etabliert. Und die Staatsanwaltschaft in München ist nicht bekannt dafür, vor großen Namen zurück zu schrecken.

Zur Sache

Haftung deutscher Unternehmen für Schäden im Ausland

• Funktion eines Lieferkettengesetzes

Bislang müssen sich die Juristen multinational tätiger Unternehmen in Deutschland wenig Gedanken darum machen, unter welchen Umständen verwendete Rohstoffe gewonnen oder ihre Produkte gefertigt werden. Ein Lieferkettengesetz, könnte diese Haftungslücke schließen. Unternehmen würden so dazu verpflichtet, die Einhaltung (menschenrechtlicher) Standards entlang ihrer Produktionskette zu garantieren. Die Initiative „Lieferkettengesetz“ argumentiert, dass auf diese Weise auch der TÜV Süd im Fall des Dammbruchs von Brumadinho nach deutschem Recht verpflichtet gewesen wäre, menschenrechtliche Risiken bei Zertifizierungen durch sein Tochterunternehmen auszuschließen.

• Der Status Quo

Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verpflichten die Staaten bereits heute, Menschen vor Menschenrechtsverletzungen in wirtschaftlichen Zusammenhängen zu schützen. In Deutschland wird diese Vorgabe derzeit durch den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte umgesetzt. Er gewährt deutschen Unternehmen zunächst einen Zeitraum von vier Jahren (2016 bis 2020), um durch eine freiwillige Selbstverpflichtung für die Einhaltung von Menschenrechten in ihren Lieferketten zu sorgen.

• Aktuelle Entwicklungen

Ende vergangenen Jahres wurde durch Umfragen in den betroffenen Unternehmen überprüft, ob das Instrument funktioniert. Die Ergebnisse bewertete Gesundheitsminister Hubertus Heil (SPD) als „ernüchternd“. Trotz Kritik aus der Wirtschaft erarbeiteten Heil und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) daraufhin Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz. Die Minister wurden in ihren Plänen jedoch Anfang März aufgrund der Corona-Krise von der Bundesregierung ausgebremst. Es ist fraglich, ob das Gesetz noch in der laufenden Legislaturperiode umgesetzt werden wird. Ein Sprecher des Entwicklungsministers kündigte gegenüber dem WESER-KURIER jedoch an, am Ziel nachhaltiger globaler Lieferketten festhalten zu wollen. Man werde „daran gemeinsam mit der deutschen Wirtschaft nach der Krise arbeiten“.